На маркетплейсах внедряются специальные разделы «Сделано в Казахстане»

В РК реализуется план развития электронной торговли до 2027 года для стимулирования дальнейшего развития сектора.

Для развития сферы совместно с подведомственной компанией Kaztrade проводятся онлайн-семинары для предпринимателей по всей республике по вопросам развития электронной торговли. Также актуализируются профессиональные стандарты в области электронной торговли. Об этом рассказал директор Департамента развития внутренней торговли Министерства торговли и интеграции РК Ансар Оразалиев.

Спикер отметил, что осуществляется расширение присутствия отечественных товаров на маркетплейсах за счет внедрения специальных разделов «Сделано в Казахстане». В 2024 году были приняты Правила государственной поддержки в виде субсидирования ставки вознаграждения и предоставления гарантий по проектам, направленным на разработку и сопровождение программного обеспечения для электронных торговых площадок.

«Реализуются новые проекты казахстанских маркетплейсов (по формату B2B) по закупкам товаров из Китая. Прямые закупки позволят сократить цепочку посредников и решат задачу снижения закупочной стоимости на 10–30% в зависимости от категории товаров. Введение публичных тарифов и прозрачного декларирования стоимости ограничит необоснованное повышение цен со стороны крупных импортеров», — отметил Ансар Оразалиев.

По словам представителя ведомства, маркетплейсы Ozon и Wildberries реализуют инфраструктурные проекты по строительству трех фулфилмент-центров в Астане и Алматы общей площадью 291 тыс. кв. м. В этой связи 4 ноября текущего года был утвержден Национальный стандарт по фулфилмент-центрам (от хранения и доставки до управления заказами и отслеживания товара), который вступит в силу с 1 января 2026 года. Стандарт охватывает не только процессы хранения, но и реализацию товаров, что соответствует международной практике. Его внедрение будет способствовать росту инвестиций в торговлю и дальнейшему развитию электронной коммерции.

«Национальный оператор электронной торговли, АО „Казпочта“, реализует совместные проекты с крупными международными компаниями YTO Express и JD.com в сфере внешней электронной торговли. В их рамках в Алматинской области строится распределительный центр с возможностью обработки товаров электронной торговли, а также запускается казахско-русскоязычная версия платформы JD.com для рынков Центральной Азии и СНГ», — проинформировал спикер.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.