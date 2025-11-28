Казахстанцы смогут расплачиваться криптовалютой в терминалах банков

В терминалы банка внедрят инструменты криптобирж, это позволит расплачиваться криптовалютами за товары и услуги.

В ходе заседания Комитета сената по финансам и бюджету заместитель председателя Комитета цифровых активов и прорывных технологий Минцифры Мирас Закиев сообщил, что в рамках проекта CryptoCity планируется создание экосистемы для того, чтобы казахстанцы могли расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, передает Курсив.

«При разработке проекта был изучен международный опыт. В песочнице Нацбанка планируется интеграция инструментов криптобирж и МФЦА в банковскую инфраструктуру, а также упрощение взаимодействия между традиционной и цифровой финансовыми системами. Осуществляется работа по доработке терминалов банков второго уровня для интеграции инструментов криптобирж», — отметил Мирас Закиев.

Проект должен стать первым шагом к легализации и развитию регулируемого рынка цифровых активов. Можно ожидать, что банки смогут предоставлять клиентам доступ к операциям с криптовалютами через свои платформы.

По словам Закиева, также в проработке находится проект с участием криптобирж Freedom Pay и «Яндекс Казахстан». С компаниями были подписаны меморандумы о сотрудничестве.

«Эти проекты предполагают получение мерчантами и банками второго уровня фиата и не требуют участия в песочнице Нацбанка. В целом в рамках проекта CryptoCity особое внимание уделяется снижению рисков теневого оборота цифровых активов», — добавил Мирас Закиев.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарной сессии Astana International Forum (AIF), рассказал о намерении создать пилотную зону, в которой будут разрешены операции с криптовалютами. Она получит название CryptoCity. Позже сообщалось, что CryptoCity должен заработать на территории города Алатау.