При Министерстве просвещения создали рабочую группу по внедрению ИИ в систему образования

В соответствии с поручением Главы государства о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального образования в Казахстане проводится масштабная технологическая трансформация. На первом заседании рабочей группы министр просвещения Жулдыз Сүлейменова заявила о готовности выслушать мнения и предложения экспертного сообщества и отечественных IT-специалистов в сфере EdTech относительно инновационных решений.

«Принятый по поручению Главы государства закон „Об искусственном интеллекте“ определяет новый этап технологического развития. Чтобы воспитывать конкурентоспособных, прогрессивных, образованных и честных граждан, важно грамотно и качественно внедрять AI-технологии в образовательный процесс — это одна из ключевых задач министерства. Искусственный интеллект должен использоваться как вспомогательный инструмент для снижения избыточной нагрузки на учителя и для более эффективной организации учебного процесса», — подчеркнула Жулдыз Сүлейменова.

На заседании рассмотрели вопросы поэтапного внедрения ИИ в учебный процесс, повышения качества образования с помощью инновационных решений, совершенствования нормативной базы, утверждения этических стандартов и разработки технических требований к AI-системам.

Председателем рабочей группы по внедрению искусственного интеллекта в сферу образования стала депутат мажилиса, секретарь Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Екатерина Смышляева. В дальнейшем заседания рабочей группы планируется проводить на регулярной основе.

