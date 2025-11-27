Запущена платформа для подачи заявок на использование ресурсов Alem.Cloud

Следите за новостями

    Ресурсы национального суперкомпьютера стали доступны юридическим лицам, госорганам, научным и образовательным учреждениям, стартапам и частным компаниям.

    27 ноября 2025 18:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    В рамках реализации поручений Президента по масштабной цифровизации Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК представило платформу для подачи заявок на использование ресурсов национального суперкомпьютерного кластера Alem.Cloud. Ресурсы Alem.Cloud стали доступны юридическим лицам, государственным органам, научным и образовательным учреждениям, стартапам, частным компаниям, а также резидентам Astana Hub.

    МИИЦР разработало правила распределения ресурсов, которые учитывают стратегическую значимость проектов и задачи национального развития ИИ. Приоритетные направления использования суперкомпьютера включают государственное управление, образование и здравоохранение, сельское хозяйство и водоснабжение, нефтегазовую отрасль, горно-металлургический комплекс и энергетику, геологию и разведку, транспорт и логистику, промышленность и строительство, робототехнику и дроны, кибербезопасность, финансовые технологии.

    Для подачи заявки через платформу пользователю нужно зайти на сайт Alem-cloud.nitec.kz, выбрать количество ресурсов (GPU), CPU, RAM и SSD-хранилище, указать период аренды и описать проект. Для этого на платформе предусмотрен калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость и сформировать сводку конфигурации, необходимую для проекта. Каждая заявка подписывается электронной цифровой подписью юридического лица.

    Национальный суперкомпьютер обеспечивает стабильную и непрерывную работу вычислительных ресурсов. Сервисы доступны круглосуточно, данные защищены резервными копиями, а соблюдение SLA гарантирует высокую доступность и предсказуемость работы. Это позволяет компаниям и организациям уверенно планировать и реализовывать свои проекты.

    Суперкомпьютер Alem.Cloud входит в рейтинг TOP-500 самых мощных систем мира, где занимает 86 место, подтверждая статус крупнейшего вычислительного центра региона. 86 место в рейтинге TOP-500 подтверждает, что Казахстан на мировом уровне обладает мощной научно-технологической инфраструктурой и большим потенциалом для развития собственных AI-моделей. Это открывает перед страной возможности для проведения прорывных исследований, а также организации экспорта цифровых услуг и технологий в будущем.

