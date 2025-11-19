Суперкомпьютер Alem.Cloud вошел в топ-100 суперкомпьютеров мира

Это подтверждает, что Казахстан на мировом уровне обладает мощной научно-технологической инфраструктурой и большим потенциалом для развития собственных AI-моделей.

Национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud занял 86 место в международном рейтинге самых мощных вычислительных систем мира. В рейтинг включаются только те кластеры, которые проходят независимое тестирование по стандарту HPL (High-Performance Linpack), глобальному эталону вычислительной мощности.

Alem.Cloud был создан по поручению Главы государства на базе инфраструктуры АО «НИТ» Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Суперкомпьютер предназначен для реализации проектов в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных. Архитектура кластера развернута на базе 64 серверов HPE Cray, объединенных в единый высокоплотный GPU-комплекс. Каждый вычислительный узел оснащен современными ускорителями NVIDIA H200.

Программное обеспечение суперкомпьютера включает технологии SUSE Harvester, гипервизор нового поколения для виртуализации и распределенных вычислений, а также SUSE Rancher, платформу централизованного управления Kubernetes и AI-нагрузками. За безопасность работы кластера отвечают решения SUSE NeuVector, система контейнерной безопасности с сетевым контролем и защитой рантайма, Palo Alto Networks, средства сетевой безопасности и сегментации, а также криптографические и аппаратные решения Thales для шифрования и управления ключами.

Система обеспечивает производительность в большом петафлопсном диапазоне и является на сегодняшний день самой мощной вычислительной платформой Казахстана и Центрально-Азиатского региона.

Проект реализован в сотрудничестве с международной технологической компанией Presight (G42, ОАЭ), которая обеспечила поддержку в области проектирования высокопроизводительных кластеров и развития AI-экосистемы, что позволило адаптировать лучшие мировые практики под задачи Казахстана.

«86 место в рейтинге подтверждает, что Казахстан на мировом уровне обладает мощной научно-технологической инфраструктурой и большим потенциалом для развития собственных AI-моделей. Это открывает перед страной возможности для проведения прорывных исследований, а также организации экспорта цифровых услуг и технологий в будущем», — заявили в МИИЦР.

Ранее технические специалисты АО «НИТ» совместно с международными партнерами провели комплексное тестирование по методологии HPL (Linpack). Цель теста — замер производительности системы и подтверждение ее готовности к подаче в рейтинг. По итогам теста суперкомпьютер достиг показателей, которые и позволили Казахстану официально подать заявку для включения в глобальный рейтинг.