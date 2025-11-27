К «Самрук-Казына» возникли вопросы из-за ИИ в составе правления

Совсем недавно нейросеть SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) стала независимым членом совета директоров.

Казахстанская ассоциация Миноритарных Акционеров (QAMS) обратилась в генеральную прокуратуру из-за нейросети SKAI, запущенной в «Самрук-Казына». Акционеры хотят узнать, законно ли включать искусственный интеллект в совет директоров Фонда и не создаст ли это юридический хаос для бизнеса и инвесторов, передает Kursiv.

По казахстанским законам у робота нет прав и обязанностей физического лица, а значит он не может быть директором и голосовать. Юристы QAMS заинтересовались, может ли постановление правительства дать ИИ такие права. Если нет, то все решения, где участвовал ИИ, можно будет отменить в суде. Это также означает риски для инвесторов, которые покупают акции компаний «Самрук-Казына». Сделки, где голосовал ИИ, можно будет признать незаконными. Это повысит неопределенность и отпугнет держателей ценных бумаг.

По информации «Самрук-Казына», в систему SKAI загружена вся информация по вопросам, рассмотренным советом директоров с 2008 года. Искусственный интеллект анализирует финансовые, операционные и рыночные данные, выявляет закономерности и предлагает решения. Работа SKAI полностью локализована в Казахстане — данные хранятся в защищенной среде на GPU-кластере «Казахтелекома».