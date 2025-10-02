«Самрук-Қазына» внедрил цифрового члена совета директоров на базе ИИ с правом голоса

SKAI станет новым инструментом повышения прозрачности и качества корпоративного управления.

«Фонд «Самрук-Қазына»» презентовал главе государства Касым-Жомарту Токаеву нейросеть SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) – цифрового независимого члена совета директоров». SKAI разработан на основе ИИ, он стал первым в регионе цифровым независимым членом совета директоров с правом голоса. Презентация прошла в Астане в рамках международного форума Digital Bridge 2025.

«SKAI станет новым инструментом повышения прозрачности и качества корпоративного управления. Нейросеть анализирует внутренние и внешние нормативные документы, решения совета директоров с 2008 года и другие материалы, накопленные с момента основания фонда. Это позволит совету принимать более взвешенные и аргументированные решения.

В фонде добавили, что SKAI функционирует в закрытом контуре на втором в Казахстане суперкомпьютере Al Farabium от Казахтелекома, что позволит обеспечить безопасность.

«Таким образом, информация не покидает пределы страны, а высокая вычислительная мощность обеспечивает надежность и скорость анализа. За основу системы взята казахстанская языковая модель Alem LLM», - уточнили в фонде.