    Какие штрафы будут в Казахстане за нарушение законов в сфере искусственного интеллекта?

    17 ноября в Казахстане был принят первый в ЦА закон об искусственном интеллекте.

    19 ноября 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Документ формирует новую правовую основу, которая позволяет внедрять ИИ в экономику и государственные сервисы. За нарушение законов в сфере искусственного интеллекта предусмотрен ряд штрафов. Эти изменения в Кодексе об административных правонарушениях будут действовать с 18 января 2026 года, передает Sputnik.

    — Для физлиц — 15 МРП (64 875 тенге),
    — для малого бизнеса или НКО — 20 МРП (86 500 тенге),
    — среднего бизнеса — 30 МРП (129 750 тенге),
    — крупного бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге).

    Если в течение года нарушить повторно:

    — для физлиц — 30 МРП (129 750 тенге),
    — для малого бизнеса или НКО — 50 МРП (216 250 тенге),
    — для среднего бизнеса — 70 МРП (302 750 тенге),
    — для крупного бизнеса — 200 МРП (865 000 тенге) с приостановлением или запрещением работы системы ИИ.

    Напомним — МРП в 2026 году составит 4 325 тенге.

