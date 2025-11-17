Казахстан принял первый в ЦА закон об искусственном интеллекте

Документ формирует новую правовую основу, которая позволяет внедрять ИИ в экономику и государственные сервисы.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации». Законом введены основополагающие принципы функционирования систем искусственного интеллекта.

Системы искусственного интеллекта определены в качестве объекта информатизации. Теперь ИИ будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач. С учетом этого закреплен принцип ответственности и подконтрольности, в соответствии с которым собственники, владельцы, пользователи несут ответственность исходя из их роли в эксплуатации систем искусственного интеллекта. На собственников и владельцев возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем ИИ.

Наряду с этим закреплены принципы законности, справедливости, равенства, прозрачности и объяснимости, приоритета благополучия человека, свободы воли в принятии им решений, защиты данных и конфиденциальности, безопасности и защищенности.

Для защиты прав физических и юридических лиц, обеспечения правопорядка установлен запрет на создание и эксплуатацию на территории РК систем искусственного интеллекта, обладающих рядом возможностей (использование подсознательных, манипулятивных или иных методов; сбор и обработка персональных данных с нарушением законодательства о персональных данных и их защите; другие возможности).

Для обеспечения осведомленности о результатах, созданных с применением искусственного интеллекта, введено требование о маркировке таких товаров, работ, услуг.

С учетом мировой практики создания платформ для форсирования создания и развития систем ИИ введены законодательные основы функционирования национальной платформы искусственного интеллекта. Платформа будет использоваться для разработки, обучения, опытной эксплуатации платформенных программных продуктов, моделей искусственного интеллекта в течение ограниченного периода времени.

Как отметили в МИИЦР РК, принятие закона укрепляет позицию Казахстана как регионального технологического лидера и создает условия для привлечения международных инвестиций, развития экономики ИИ, стимулирования роста инноваций и развития стартапов, внедрения решений в здравоохранении, образовании, транспорте, безопасности и госуправлении, формирования конкурентоспособного цифрового рынка, основанного на доверии.