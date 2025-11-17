Следите за новостями

    В Казахстане предложили создать единый маркетплейс креативных продуктов в Центральной Азии

    Это поможет продвижению ремесленников.

    17 ноября 2025 11:00, Profit.kz
    Создать единый маркетплейс креативных продуктов в Центральной Азии предложила министр культуры и информации РК Аида Балаева. Это поможет продвижению ремесленников, считает глава ведомства, высказавшая эту идею на встрече с коллегами из региона, передает Sputnik.

    Другие инициативы Казахстана:

    — создание Центрально-Азиатского культурного календаря, в котором объединят ключевые события региона;
    — запуск платформы культурного турне Центральной Азии, призванной ежегодно обеспечивать региональные гастрольные программы;
    — организация обмена копиями архивных материалов стран региона — научных, документальных и литературных.

    Главы культурных ведомств договорились начать разработку «культурного бренда Центральной Азии».

    Интересно, что министр культуры и информации не отметила проект NOVICA, запущенный два года назад Международным торговым центром при поддержке Европейского Союза в рамках «Ready4Trade Центральная Азия». А ведь он как раз был призван помочь малому бизнесу Центральной Азии в продажах ремесленной продукции международным клиентам.

