В Казахстане предложили создать единый маркетплейс креативных продуктов в Центральной Азии

Создать единый маркетплейс креативных продуктов в Центральной Азии предложила министр культуры и информации РК Аида Балаева. Это поможет продвижению ремесленников, считает глава ведомства, высказавшая эту идею на встрече с коллегами из региона, передает Sputnik.

Другие инициативы Казахстана:

— создание Центрально-Азиатского культурного календаря, в котором объединят ключевые события региона;

— запуск платформы культурного турне Центральной Азии, призванной ежегодно обеспечивать региональные гастрольные программы;

— организация обмена копиями архивных материалов стран региона — научных, документальных и литературных.

Главы культурных ведомств договорились начать разработку «культурного бренда Центральной Азии».

Интересно, что министр культуры и информации не отметила проект NOVICA, запущенный два года назад Международным торговым центром при поддержке Европейского Союза в рамках «Ready4Trade Центральная Азия». А ведь он как раз был призван помочь малому бизнесу Центральной Азии в продажах ремесленной продукции международным клиентам.

