Электронные ремесленники

Казахстанским ремесленникам помогут выйти на международные рынки через ecom-платформу NOVICA.

Международный торговый центр при поддержке Европейского Союза поможет малому бизнесу Центральной Азии продавать ремесленную продукцию через торговую площадку электронной коммерции NOVICA. Для этого запущен «хаб расширения возможностей ремесленников» и интернет-магазин «Artisans Connect». На площадке будут представлены товары ручной работы ремесленников из Центральной Азии. Доступ к ним получат покупатели со всего мира, а NOVICA, со своей стороны, возьмет на себя логистические и организационные моменты.

«Доступ к международным торговым площадкам не одинаков во всем мире, и онлайн-платформы играют ключевую роль в укреплении экосистемы электронной коммерции. Благодаря этой инициативе ремесленники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана смогут получить доступ к новым каналам онлайн-продаж для привлечения международных клиентов. Искусство и традиции ручной работы мастеров из Центральной Азии придутся по вкусу миллионам покупателей. Мы приложим все усилия, чтобы помочь сохранить и укрепить декоративные традиции региона, в котором ювелирное искусство передается из поколения в поколение», — отметила Кэтрин Райан, вице-президент NOVICA по коммуникациям.

Торговая площадка запущена в рамках проекта «Ready4Trade Центральная Азия», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Международным торговым центром (МТЦ). «Ready4Trade Центральная Азия» направлен на упрощение процедур в международной торговле и стимулирование развития бизнеса в Центральной Азии.

«Европейский Союз — это проект сотрудничества. Мы верим, что и Центральная Азия будет сильнее вместе. Проект „Ready4Trade“ поддерживает электронную коммерцию для малого бизнеса в Центральной Азии. С помощью хаба малый бизнес Центральной Азии станет сильнее, устойчивее и заметнее на международном уровне», — высказался Кестутис Янкаускас, посол ЕС.

Более того, Кэтрин Райан рассказала, что проект предполагает размещение товаров ремесленников на нескольких площадках. Хаб обеспечит доступ не только к магазину NOVICA, но также и к другим платформам, которые не доступны ремесленникам напрямую. Так, например, к ним относятся рынок ЮНИСЕФ, Kiva Store, Смитсоновский фестиваль народного творчества (Smithsonian Folklife Festival), Всемирный базар Road Scholar (Road Scholar World Bazaar) и магазины NOVICA на Amazon, Overstock и Wayfair.

На начальном этапе работы будет отобрано 40 ремесленников из проекта Ready4Trade, их зарегистрируют на онлайн-каналах, и NOVICA займется всеми аспектами демонстрации, продажи, упаковки и экспресс-доставки изделий. В магазине «Artisans Connect» будут представлены товары компаний, которые в рамках четырехлетнего проекта прошли обучение электронной коммерции и индивидуальные тренинги.

В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане проект уже оказал поддержку 34 тренерам и 155 ремесленникам. Кроме того, 50 ремесленников и предприятий в Таджикистане и Туркменистане получили индивидуальную поддержку для адаптации к экосистемам электронной коммерции этих стран. По состоянию на 2022 год через онлайн-каналы, открытые или оптимизированные в рамках проекта, было продано товаров на более чем 2,5 миллионов долларов. Запуск постоянного хаба расширения возможностей ремесленников поможет усилить работу с малым бизнесом ЦА.

В Казахстане инициативы по наращиванию потенциала малого бизнеса и обучению ремесленников были реализованы в партнерстве с АО «Центр развития торговой политики QazTrade» и Союзом ремесленников Казахстана.

«Для того, чтобы малые компании могли активнее торговать на мировых рынках, подключение к онлайн-площадкам является ключевым фактором. Речь идет не только о выходе в онлайн, но и о наличии навыков привлечения клиентов, упаковки и отправки товаров, а также взаимодействия с покупателями. С запуском этого хаба и магазина „Artisans Connect“ малый бизнес получит поддержку, необходимую для того, чтобы быстро и без затруднений продавать товары ручной работы клиентам по всему миру», — говорит Памела Розмари Коук-Гамильтон, исполнительный директор Международного Торгового Центра.

Она добавила, что МТЦ и NOVICA впервые подписали меморандум о взаимопонимании в 2021 году и с тех пор тесно сотрудничают в целях расширения возможностей для ремесленников по всему миру. Как отметила Памела Розмари Коук-Гамильтон, глобальный сектор ремесел имеет большой потенциал роста — в 2022 году объем этого рынка составит 752,2 млрд долларов. Но исторически сложилось так, что ремесленникам достается лишь небольшой процент от этой суммы. NOVICA и МТЦ намерены совместно работать над улучшением ситуации.

Центральноазиатский хаб NOVICA стал десятым хабом компании по всему миру. Его офис расположился в Ташкенте (Узбекистан), и в ближайшие годы планируется охватить тысячи ремесленников со всего региона. Это не только откроет для них новый канал продаж, но и позволит получить помощь в развитии бизнеса.