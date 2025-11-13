Выручка Beeline Казахстан выросла на 6,7% в третьем квартале 2025 г.

Она составила почти 114 млрд тенге.

VEON Ltd., глобальный цифровой оператор, предоставляющий конвергентные услуги связи и онлайн-сервисы, объявил неаудированные финансовые и операционные результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2025 года. Выручка VEON выросла на 7,5% в годовом исчислении, а показатель EBITDA увеличился на 19,7%. Общая выручка за квартал достигла 1,115 млрд долларов. Как заявили в компании, эти показатели обусловлены устойчивыми тенденциями в сфере телекоммуникаций и инфраструктуры, а также ускорением роста прямых цифровых доходов, которые выросли на 63,1% в долларовом выражении и составили 17,8% от общей выручки в третьем квартале 2025 года.

Каан Терзиоглу, CEO VEON, прокомментировал: «Наши результаты в третьем квартале в очередной раз продемонстрировали устойчивость и силу модели цифрового оператора VEON. Мы добились значительного роста выручки и EBITDA, подкрепленного высокой рентабельностью на всех наших рынках. Цифровой бизнес продолжает развиваться по мере роста вовлеченности клиентов на наших цифровых платформах. Заглядывая в будущее, мы сохраняем уверенность в траектории развития VEON и с оптимизмом смотрим на открывающиеся перед нами возможности».

В Казахстане общая выручка Beeline, входящей в группу VEON, увеличилась на 6,7% в годовом исчислении, до 113,9 млрд тенге. Отмечается, что это произошло благодаря росту выручки от услуг мобильной связи, более высоким продажам устройств и устойчивым показателям цифровой связи. Основные показатели выручки от телекоммуникаций и инфраструктуры выросли на 2,8% в годовом исчислении, до 99,3 млрд тенге. Этому способствовал рост продаж устройств и увеличение ARPU за счет переоценки устаревшей базы.

Beeline Казахстан продолжает расширять пакеты услуг с мобильными устройствами посредством контрактных и премиальных семейных предложений. Эти предложения стимулируют миграцию с предоплатных тарифов на контрактные, способствуя росту ARPU.

Выручка от прямых цифровых услуг выросла на 43,1% в годовом исчислении, до 14,6 млрд тенге, что составляет 12,8% от общей выручки. EBITDA увеличилась на 21,5% в годовом исчислении, до 61,4 млрд тенге, а рентабельность по EBITDA — на 6,6 процентных пункта, до 53,9%.

База абонентов мобильной связи выросла на 1,9% в годовом исчислении, до 11,9 млн, в то время как количество пользователей 4G выросло на 1,9%, до 9,1 млн, составив 76,7% от общей абонентской базы.

Капитальные затраты Beeline Казахстан выросли на 13,5% в годовом исчислении, до 30,6 млрд тенге, при квартальной интенсивности капитальных затрат 26,9% и интенсивности капитальных затрат за последние годы 24,9%. Инвестиции были направлены на развертывание сетей LTE и 4.9G (LTE-Advanced Pro), наращивание емкости и поставку сетевого оборудования.

Janymda SuperApp (ранее «Мой Билайн») зафиксировало 4,7 млн ​​активных пользователей в месяц по состоянию на сентябрь. Ключевые новые партнерства включают партнерство с Tencent Cloud по более чем 30 новым играм и нового партнера по цифровому обучению для семей. Платформа Simply продолжает развиваться как базовая финансовая инфраструктура, лежащая в основе всей цифровой экосистемы. Количество активных пользователей Simply достигло 3,8 млн. В приложении были запущены новые страховые продукты, а также реализована возможность добавления карт через Janymda, что способствует конвергенции экосистемы.

Мультиплатформенный развлекательный сервис BeeTV, показавший рост на 5,9%, сохранил устойчивую популярность на мобильных платформах и платформах Smart TV, при этом большая активность наблюдалась в мобильном приложение BeeTV, что подчеркивает сильную тенденцию к потреблению контента с мобильных устройств.

Цифровой бренд IZI также продемонстрировал сильную динамику: количество активных пользователей в месяц выросло на 55,9% в годовом исчислении, до 948 тыс.

Qazcode, дочернее подразделение Beeline, продолжает предлагать ряд продуктов для внешних клиентов. Была запущена первая версия платформы QazCode Aventa AI, позволяющая использовать встроенных агентов с функциями управления персоналом, закупками и финансами, а также предлагающая возможность создания собственных ботов.

Недавно было объявлено о сотрудничестве Beeline Казахстан со Starlink Direct to Cell, которое позволит обеспечить связь в отдаленных районах, не охваченных наземными сетями. Сначала Beeline планирует запустить обмен сообщениями (2026 год), а затем, на следующем этапе — внедрить передачу данных.

Кроме того, в конце октября было объявлено о том, что Beeline намеревается приобрести 100% казахского бизнеса онлайн-объявлений OLX за общую сумму в 75 миллионов долларов. Как заявили в VEON, приобретение усиливает синергию в цифровой экосистеме Beeline Казахстан. Тем не менее, сделка еще не завершена, поскольку необходимо получить разрешения от регулирующих органов.