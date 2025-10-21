Beeline займется объявлениями

Beeline Казахстан покупает Olx.kz за $75 млн.

Международный цифровой оператор Veon Ltd. объявил о том, что Beeline Казахстан договорилась о приобретении 100% бизнеса сервиса онлайн-объявлений Olx Kazakhstan (Olx.kz) у Olx Group за 75 миллионов долларов.

«Beeline Казахстан — лидер в области цифровых инноваций для частных лиц и предприятий, и приобретение Olx.kz представляет собой значительную возможность для дальнейшего расширения спектра услуг цифрового оператора, — заявил Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu), генеральный директор Veon Group. — Я рад приветствовать команду Olx, успешно развившую стабильно прибыльный, лидирующий на рынке РК бизнес, в семье Veon и с нетерпением жду возможностей, которые эта новая цифровая вертикаль откроет для стратегии цифрового оператора Группы».

Olx.kz является одной из крупнейших онлайн-платформ объявлений в стране. По состоянию на 30 июня 2025 года на Olx ежемесячно насчитывалось около 10 млн активных пользователей и 3,6 млн объявлений.

«Я воодушевлен потенциальным синергетическим эффектом, который мы видим от интеграции бизнеса онлайн-объявлений в экосистему цифровых услуг Beeline Казахстан. Olx позволит нам предлагать клиентам более полный и интегрированный набор цифровых услуг, а также охватывать больше пользователей благодаря одному из ведущих на рынке направлений», — добавил Евгений Настрадин, генеральный директор Beeline Казахстан.

Отметим, что сделка должна быть одобрена регулирующими органами. Olx Group пояснила, что будет оказывать Olx.kz «услуги IT-поддержки в течение переходного периода».

«Мы гордимся тем, чего наша команда в Казахстане добилась благодаря Olx.kz — надежной и масштабируемой торговой площадке, ежедневно обслуживающей миллионы казахстанцев, — комментирует Кристиан Гизи (Christian Gisy), генеральный директор Olx Group. — Эта сделка соответствует нашей стратегии, направленной на концентрацию на основных категориях и ключевых рынках. При этом Olx.kz переходит к владельцу, который обеспечит широкий локальный охват и мощную цифровую экосистему. Мы благодарим команду за выдающуюся работу и уверены, что Beeline Казахстан станет движущей силой следующего этапа роста бизнеса».