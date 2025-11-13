Министерство ИИ высказалось об ограничениях телефонов и соцсетей для школьников

Передовые школы в Казахстане уже отказались от смартфонов.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун озвучил позицию ведомства по вопросам ограничения доступа школьников к смартфонам и социальным сетям. Напомним — депутат Асхат Аймагамбетов поднял вопрос о введении возрастных ограничений для регистрации детей в соцсетях, передает Zakon.kz.

Аймагамбетов отметил, что в Англии и Нидерландах действует запрет, а НИШ, БИЛ и другие передовые школы в Казахстане уже отказались от смартфонов — и это дало положительный эффект: дети стали больше общаться и улучшили успеваемость.

«Относительно регистрации в соцсетях без вмешательства. Сегодня молодые люди могут регистрироваться в социальных сетях, и в мире, наоборот, наблюдается движение в сторону предоставления различных доступов, но в ограниченном формате — для того, чтобы ограничивать определенный контент, но при этом не останавливать развитие, соответствующее актуальности в мире. Поэтому в этом направлении работа будет вестись именно в таком формате», — отметил Дмитрий Мун.

Касательно запрета телефонов в школах он отметил, что в проекте Цифрового кодекса такая мера на данный момент не предусмотрена.

«Но в целом позиция министерства в том, что мы должны правильно учить новое поколение, чтобы не было рисков отставания, в том числе в применении техники, ИИ и интернета в работе», — дополнил он.