Депутат хочет ограничить доступ детям к TikTok

Соцсети воздействуют на детскую психику, которая находится в процессе формирования.

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов призвал ограничить доступ детей к соцсетям, чтобы спасти их от опасного контента в TikTok, YouTube и Instagram. Он считает, что смартфоны в руках 4-6-летних и без родительского контроля могут быть опасны. Аймагамбетов рассказал, что во дворах почти каждый ребенок сидит в телефоне. По его словам, алгоритмы соцсетей специально «подсаживают» детей на свой контент. Они вызывают зависимость, как игровые автоматы, передает Курсив.

«При этом все мы знаем, что в свободном доступе много контента с насилием и буллингом. Это не просто „развлекательный“ контент, а это воздействие на детскую психику, которая находится в процессе формирования», — заявил он.

Депутат отметил, что у детей могут возникнуть проблемы со сном, вниманием, тревожностью и даже агрессией. Он отметил, что в Китае детям ограничивают время в приложениях и дают только образовательный контент. В Казахстане соцсети не контролируются, и родители используют гаджеты как «няню».

«Смартфон — не няня. Нам нужна система. Возможно, пришло время начать дискуссию, нужны ли нам законодательные ограничения. Надо ли ввести возрастные цензы для доступа к соцсетям (10–12–14 лет)», — предложил депутат.

Аймагамбетов понимает, что запреты не решат все и нужно учить детей цифровой гигиене, развивать критическое мышление. Он призвал родителей, учителей и власти вместе искать решения на основе науки и доказательств.

В ответ вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун отметил, что запрет использования телефонов в школах в проект Цифрового кодекса не включен.

«В целом позиция министерства такова, что мы должны, наоборот, правильно учить новое поколение, чтобы ни в коем случае не было рисков отставания, в том числе в применении техники, ИИ, интернета при работе», — считает он.