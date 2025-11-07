Сеть аэротакси запустят в Alatau City

Казахстан закупит для этого электрические самолеты на $300 млн.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау.

Эти инновационные летательные аппараты вертикального взлета и посадки станут основой первого в Казахстане проекта городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). Планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полетов, а также интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы.

«Казахстан делает шаг в будущее инновационного транспорта. Покупка электрических eVTOL-самолетов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Эта мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего», — отметил Жаслан Мадиев, глава МИИЦР.

Joby Aero — мировой лидер в сфере eVTOL-авиации, разработчик сертифицированных электрических аэротакси.

Вячеслав Ким — председатель совета директоров Kaspi.kz, инвестор проекта «Город Алатау».

Alatau Advance Air Group Ltd. — оператор и интегратор технологий воздушной мобильности в Казахстане.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.