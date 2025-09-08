Alatau City станет первым полностью цифровым городом региона

Он получит специальный статус с прямым подчинением правительству.

Во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвестиций и технологий стали так называемые города опережающего развития. В Казахстане новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с ежегодным посланием народу Казахстана.

Для реализации проекта Alatau City выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети. Он должен стать первым полностью цифровым городом региона — от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами.

«В ходе моего недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта Alatau City. Следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы Alatau City. Необходимо в течение десяти дней подготовить проект указа о предоставлении городу специального статуса с прямым подчинением правительству. Затем, в течение не более полугода, следует принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель и другие важные аспекты. Подчеркну, особый правовой статус — не привилегия, а необходимая мера или инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге. Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни», — заявил Президент.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.