Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-сентябре 2025 года

Выручка операторов перевалила далеко за триллион.

Январь-сентябрь 2025

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе-сентябре 2025 года объем оказанных услуг связи в Казахстане составил 1,09 трлн тенге, что на 11% больше объема услуг связи в Казахстане в январе-сентябре 2024 года.

Объем услуг местной телефонной связи за в январь-сентябрь 2025 года составил 20,2 млрд тенге, что примерно на 8% меньше объема аналогичного периода 2024 года (здесь и далее); услуг сети интернет — 647,3 млрд тенге (на 25% больше); услуг сотовой связи — 170 млрд тенге (+9%). Прочие телекоммуникационные услуги составили 166 млрд тенге (-13%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 89,7% всего рынка телекоммуникаций республики.

Сентябрь 2025

Услуг связи в сентябре 2025 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 125,6 млрд тенге, что на 9% больше объема аналогичного периода 2024 года. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи составила 1,42 млрд тенге против 1,32 млрд тенге годом ранее (+7%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,2 млрд тенге (-5%). От услуг интернета операторы выручили 76,6 млрд тенге (+18%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,17 млрд тенге (-6%); от услуг мобильной связи — 17,8 млрд (+3%); от прочих телекоммуникационных услуг — 18,9 млрд тенге против 19,4 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-2%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В сентябре 2025 года число абонентов фиксированного интернета составило 3,26 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — нейтрально), абонентов сотовой связи — 27,2 млн единиц (100,7%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 19,25 млн единиц (нет данных). Таким образом, уровень проникновения широкополосного интернета среди абонентов мобильной связи оставил 70,8%.

Самое главное

Темпы роста отрасли в сентябре замедлились, в целом телеком показывает некоторые признаки стагнации в виду насыщения рынка и отсутствия новых моделей развития.