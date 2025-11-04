Казахстанцам напомнили о проверке телефонов перед покупкой

Проверка IMEI — самый простой и надежный способ защитить себя.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития напомнили гражданам о проверке IMEI-кода перед покупкой смартфона. Это поможет убедиться, что устройство зарегистрировано законно и будет работать без ограничений.

Узнать IMEI можно, набрав *#06# на телефоне, или посмотрев на коробке и корпусе устройства. Далее следует проверить этот код на сайте Imei.kz.

«Всего несколько минут — и вы защитите себя от покупки незарегистрированного или украденного устройства; проблем с подключением к сети; лишних расходов и неприятностей», — напомнили в МИИЦР.

Напомним — в Казахстане 24 марта 2025 г. вступили в силу изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. С этого момента действуют новые правила верификации мобильных устройств: теперь для работы в сотовых сетях казахстанских операторов необходимо, чтобы IMEI-код смартфона (или планшета) был зарегистрирован в государственной базе данных. А в октябре начались блокировки тех смартфонов, которые не были верифицированы.