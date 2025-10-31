В КГД рассказали о препятствиях для маркетплейсов по работе в Казахстане

Руководитель Управления администрирования налога на добавленную стоимость КГД МФ РК Едиль Азимшайык рассказал, кто и когда будет платить НДС с онлайн-покупок.

Спикера попросили разъяснить, насколько соответствует действительности информация о том, что при заказе товаров из-за рубежа через маркетплейсы граждане будут обязаны платить НДС с каждой посылки, передает Zakon.kz.

«Оплата НДС в бюджет при онлайн-покупках производится не нашими гражданами, его оплачивают те интернет-площадки, которые оказывают услуги или продают товары через маркетплейсы. Это касается иностранных компаний. Они обязаны регистрироваться у нас в Казахстане — только условная регистрация, не через юстицию. Мы введем такой реестр, и те, кто вошел в него, будут уплачивать НДС в бюджет с покупок наших граждан. Иностранные компании платят налог раз в месяц — до 20 числа следующего месяца», — заявил Едиль Азимшайык.

Он же рассказал, как будут контролировать маркетплейсы на предмет уплаты НДС.

«Контроль, тот же мониторинг за налоговой регистрацией для них тоже действует — такой вид уведомления будет направляться. Единственное, для них приостанавливать расходные операции мы не будем, потому что они не открывают счета в банках Казахстана, для них предусмотрена другая мера. При неисполнении такого уведомления будет приостановлен доступ к информационным ресурсам иностранных компаний: они не смогут на территории Казахстана работать без регистрации», — пояснил он. В итоге казахстанцы не смогут заказывать товары через такие маркетплейсы.

При этом достаточно спорным выглядит утверждение спикера о том, что «оплата НДС в бюджет при онлайн-покупках производится не нашими гражданами». Например, тот же iHerb, достаточно популярный среди казахстанцев, добавил платеж НДС в окончательный расчет при оформлении заказа, и без его оплаты что-либо купить с сайта просто не получится. Произошло это после введения «Налога на Google», еще в 2022 году. Аналогичным образом поступили и другие иностранные компании, продающие казахстанцам товары или услуги.

