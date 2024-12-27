Налог на Google: сколько заплатили иностранные компании в казну РК?

С 2022 года в стране введен налог на добавленную стоимость для иностранных интернет-компаний, известный как «налог на Google».

Это нововведение направлено на урегулирование налогообложения иностранных организаций, которые осуществляют электронную торговлю и предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам на территории Казахстана. По данным Комитета госдоходов Минфина, сумма уплаченных налогов составила 70 миллиардов тенге, передает Kazpravda.kz.

«На сегодня зарегистрировалось 98 иностранных компаний, среди которых такие крупные международные игроки, как Alibaba, Aliexpress, Apple Google, Huawei, Netflix, Pinduoduo, Temu и другие. Сумма уплаченных налогов составила 70 миллиардов тенге. Для повышения эффективности контроля за деятельностью иностранных интернет-компаний в налоговый кодекс Казахстана были внесены дополнительные изменения. В случае неисполнения обязательств по регистрации иностранных организаций предусмотрены меры, включая возможность блокировки их деятельности на территории Казахстана», — говорится в официальном сообщении.

Введение и дальнейшее развитие «налога на Google» направлено на защиту интересов национальной экономики и создание справедливых условий для всех участников рынка. Эти меры способствуют укреплению налоговой дисциплины и формированию прочной базы для устойчивого роста электронной торговли в Казахстане, создавая благоприятные условия для отечественных компаний и пользователей.