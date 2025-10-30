Соответствующие нормы пропишут в КоАП и Уголовном кодексе.

Наказание за дипфейки введут в Казахстане. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун, передает Uchet.kz.

«За дипфейки ответственность будет. Введены нормы, которые говорят, что если вы реализуете продукты с искусственным интеллектом, то ваши потребители должны понимать, что с ними разговаривает ИИ. Соответствующие наказания и нормы будут уже в поле КоАП и Уголовного кодекса прописаны, мы в соответствующую рабочую группу входим», — поделился Дмитрий Мун.

Дипфейк — это технология, позволяющая с помощью искусственного интеллекта создавать реалистичные изображения и видео, в которых люди якобы говорят или делают то, чего не происходило на самом деле. Такие материалы часто применяются в дезинформации, политической пропаганде и мошенничестве.

29 октября парламент принял закон, регулирующий использование искусственного интеллекта в Казахстане.

