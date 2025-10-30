Парламент принял закон «Об искусственном интеллекте»

Внесены сопутствующие поправки.

Мажилис на пленарном заседании согласился с внесенными ранее сенатом поправками в закон «Об искусственном интеллекте». Как отметила депутат Екатерина Смышляева, законы «Об искусственном интеллекте», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» были приняты мажилисом парламента и направлены в сенат со 130 принятыми поправками, передает Kazpravda.kz.

«Сенат Парламента внес 16 поправок по трем законам. Все они носят исключительно редакционный и уточняющий характер. Таким образом, указанные поправки никак не влияют на правоприменительную практику. Поэтому комитет считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом», - сказала она.

В целом закон об ИИ предусматривает регулирование общественных отношений в сфере искусственного интеллекта, закрепление в законодательстве новых понятий: «искусственный интеллект», «библиотека данных», «синтетические результаты деятельности систем искусственного интеллекта» и других. Кроме того, нормы закона направлены на формирование условий для внедрения ИИ в различные сферы - экономику, здравоохранение, образование и государственное управление.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.