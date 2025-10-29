Олжас Бектенов провел заседание правительства по развитию и цифровизации электроэнергетики

Цифровизация является ключевым инструментом не только повышения энергоэффективности, но и обеспечения надежности функционирования отрасли.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос развития и цифровизации электроэнергетики. С докладом выступили заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр энергетики Ерлан Аккенженов, а также представители национальных компаний энергетического сектора.

По данным Министерства энергетики, электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме, параллельно с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии. Сегодня цифровизация становится основным инструментом модернизации отрасли: разработана и утверждена Карта цифровой трансформации, определяющая стратегические меры и этапы внедрения технологий. В энергетике оказывается 43 госуслуги, 99% из которых доступны онлайн. К 2027 году цифровым мониторингом будет охвачена половина процессов электро- и теплоснабжения.

Премьер-министр отметил ключевую роль энергетической отрасли в мировой экономике: «Развитие электроэнергетики имеет значительное влияние на темпы роста промышленности, начиная от крупных предприятий горно-металлургической отрасли до малого бизнеса. Поэтому Главой государства перед правительством поставлена амбициозная задача — до 2035 года обеспечить масштабный ввод новых энергоисточников общей мощностью 26 ГВт».

В настоящее время наряду с традиционной генерацией в Казахстане ведется работа по развитию возобновляемых и атомных источников энергии. Одновременно осуществляется модернизация и расширение действующих мощностей и коммунальных сетей.

В активной фазе находится работа по объединению Западной зоны республики с Единой энергетической системой, а также усилению сетей Южной зоны. Этот проект позволит закольцевать энергетическую систему Казахстана и обеспечить ее независимость и безопасность. Компании «KEGOC» поручено ускорить работы, при этом сохраняя качество. Отмечено, что каждый процент увеличения доступных мощностей даст рост экономики, а также простимулирует приток инвестиций.

Олжас Бектенов подчеркнул — стабильность энергосистемы напрямую зависит от наличия достаточного количества маневренных мощностей, дефицит которых особенно ощущается в часы пиковых нагрузок. Сейчас часть потребностей покрывается за счет перетоков, но с каждым годом объем потребления электроэнергии растет — в связи с вводом новых промышленных предприятий, развитием центров обработки данных и цифровой инфраструктуры. В этих условиях энергетической отрасли требуется опережающее развитие, в том числе за счет активного продвижения атомной энергетики.

Премьер-министр подчеркнул важность своевременной реализации всех запланированных энергетических проектов, внедрения систем накопления энергии, гибридных электростанций и цифровых технологий. При этом цифровизация является ключевым инструментом не только повышения энергоэффективности, но и обеспечения надежности функционирования отрасли.

Цифровая трансформация должна вестись строго в установленные сроки с четко выстроенной координацией между всеми задействованными госорганами и структурами. Главная цель этой работы — достижение реальных и качественных изменений в энергетике и экономике в целом.

В ходе заседания Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным госорганам.

— Министерству энергетики необходимо обеспечить до конца текущего года ввод 250 МВт энергетических мощностей, а в следующем году — 2,5 ГВт. Также поручено держать на постоянном контроле прохождение действующими станциями зимнего периода.

— Совместно с Министерством финансов до конца текущего года Минэнерго предстоит принять меры по созданию и сопровождению «Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом», которая обеспечит надежность работы энергетических объектов посредством онлайн-мониторинга.

— Министерствами энергетики, искусственного интеллекта и финансов до конца 2026 года будет запущен Отраслевой центр информационной безопасности и обеспечена работа оператора инфокоммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса. Новая система будет направлена на защиту субъектов энергетической отрасли от киберугроз.

— Компании «Самрук-Энерго» до конца марта следующего года необходимо завершить все необходимые мероприятия для начала строительных работ по ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск. При этом следует обеспечить соблюдение норм передовых экологических стандартов по выбросам вредных веществ.

Контроль и координация закреплена за первым заместителем премьер-министра Романом Скляром.

