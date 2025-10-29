Цифровизация электроэнергетики: правительство ставит на Smart Grid и ИИ для экономии миллиардов

Глава МИИЦР рассказал о ключевых инициативах по цифровой трансформации отрасли энергетики в Казахстане. В фокусе — Smart Grid, цифровые двойники, ИИ-системы мониторинга.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства доложил о проводимой работе по цифровизации электроэнергетической отрасли. Он отметил, что развитие и цифровизация электроэнергетики становятся ключевыми факторами повышения эффективности производства, распределения и потребления электроэнергии.

«В рамках поручения Главы государства, центральными государственными органами, в том числе министерством энергетики разработана и утверждена карта цифровой трансформации сферы энергетики. Она описывает стратегические меры и этапы развития цифровых технологий в энергетическом комплексе», — отметил Жаслан Мадиев.

Вице-премьер подчеркнул, что цифровая трансформация направлена на внедрение интеллектуальных сетей (Smart Grid), цифровых двойников, систем мониторинга и предиктивной диагностики, использование искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, оптимизацию генерации и управление сетью.

В настоящее время в сфере энергетики оказывается 43 государственные услуги. 99% предоставляется в онлайн формате. К 2027 году планируется охватить не менее 50% объектов электро- и теплоснабжения цифровым мониторингом и обеспечить автоматизацию ключевых процессов отрасли.

В рамках цифровой трансформации была проведена работа по реинжинирингу бизнес-процессов сферы, а именно — по утверждению предельного тарифа на электроэнергию. В деятельности энергопроизводящих организаций выявлены следующие проблемы: длительные процедуры проверки документации и затяжные сроки согласования тарифов, отсутствие цифрового учета расходов, недостаток актуальной информации о техническом состоянии оборудования, а также необходимость ручного ввода значительных объемов данных. Дополнительно установлено, что энергопроизводящие организации не располагают информацией о планируемых ремонтных работах в других организациях, что снижает эффективность координации и планирования. Внедрение предлагаемых мероприятий направлено на обеспечение онлайн-подачи заявок и учета технических работ, повышение доступности данных, необходимых для планирования ремонтных мероприятий, сокращение времени, затрачиваемого на проведение расчетов, а также на снижение сроков подачи заявок на утверждение предельного тарифа.

Эффекты от цифровой трансформации выразились в существенной оптимизации процессов: сокращение количества шагов на 59% привело к снижению бюрократической нагрузки, а средний уровень улучшения на 56% обеспечил сокращение административной нагрузки.

Вице-премьер добавил, что внедрение искусственного интеллекта в сферу электроэнергетики становится одним из ведущих направлений цифровой трансформации отрасли. Благодаря искусственному интеллекту обеспечивается повышение точности диагностики, улучшение сетей управления и повышение надежности энергоснабжения. В сфере энергообъектов, таких как линии электропередачи (ЛЭП), осмотр выполняется с участием сотрудников, вся документация обрабатывается вручную, что затрудняет своевременное выявление дефектов. В качестве решения предложена система дефектоскопии с применением искусственного интеллекта, которая автоматически распознает дефекты по медиаконтенту с точностью до 98% (такие как трещины, сколы, загрязнения, нарушения креплений и т. д.). Система формирует цифрового двойника энергосети с отображением технических проблем в геоинформационной системе. Это позволяет снизить риски для жизни сотрудников, сократить количество аварийных отключений, снизить потери энергии и повысить надежность всей энергосистемы.

В теплоэнергетике существует проблема изношенности теплосетей, которая требует значительных затрат на реконструкцию. В настоящее время решения принимаются на основе аварийности и нормативного износа, данные обрабатываются вручную.

«Нами по результатам реинжиниринга предлагается внедрение роботизированного комплекса с ультразвуковой внутритрубной диагностикой и автоматизированной обработкой данных с применением искусственного интеллекта. Это позволяет сократить бюджет и сократить время ремонта при расчете точного определения объема работ, снизить аварийность за счет прогнозной модели и уменьшить дискомфорт для населения. В конечном итоге применение искусственного интеллекта в электроэнергетике обеспечивает безопасность, надежность и экономическую эффективность отрасли, что является необходимым шагом на пути цифровизации и развития», — подчеркнул Жаслан Мадиев.

По данным ведомства, в экосистеме Astana Hub активно развиваются стартапы в сфере электроэнергетики. Компании разрабатывают системы для мониторинга, управления и анализа данных на энергетических предприятиях, занимаются производством промышленных контроллеров для мониторинга качества электроэнергии и энергосбережения, а также создают различные решения и сервисы. По итогам 2024 года компании в этом направлении заработали более 1,8 млрд тенге, а совокупный доход за все время превысил 3,8 млрд тенге. Благодаря этому в отрасли было создано свыше 400 рабочих мест.

Одним из резидентов Astana HUB является Компания «FACEPLATE», которая предоставляет Интеллектуальную платформу для сбора, обработки и анализа данных в режиме реального времени на энергетических предприятиях. Платформа позволила сократить операционные и эксплуатационные расходы пользователям на $1,3 млн. По группе компании KEGOC платформа позволила сэкономить $1,6 млн за счет снижения потерь.

Как отметил спикер, мировой опыт показывает, что цифровизация электроэнергетики дает большие преимущества. В Нидерландах внедрена интеллектуальная энергетическая система с цифровым управлением, благодаря которой общий объем потребления электроэнергии снижается примерно на 15%. В Китае Компания China Energy Investment Corp запускает первую в мире крупномасштабную модель ИИ для генерации электроэнергии, которая повысит точность прогнозирования производства электроэнергии. В США используется Система дефектоскопии энергообъектов, использующая ИИ.

В целом искусственный интеллект и машинное обучение, цифровые платформы управления энергией, интеллектуальные счетчики и глубокие системы управления сетями с автоматизацией и анализом данных играют решающую роль в развитии электроэнергетики и ее цифровизации. Эти технологии позволяют более эффективно контролировать и прогнозировать потребление энергии, оптимизировать ситуацию и снижать потери при передаче. В конечном итоге, их применение обеспечивает повышение надежности энергосистемы, сокращение затрат на потребление и снижение общего уровня потребления энергии, что ведет к более устойчивому и экономичному функционированию отрасли в условиях цифровой экономики.

«Для дальнейшего развития отрасли необходимо: внедрять комплексные цифровые платформы и экосистемы, объединяющие генерацию, передачу электроэнергии с использованием ИИ и больших данных для оптимизации управления и повышения эффективности; развивать системы интеллектуальных сетей (Smart Grid) и коммерческого учета с целью улучшения качества обслуживания, сокращения потерь энергоресурсов и повышения прозрачности тарифной политики; активно применять беспилотные технологии и дроны с ИИ для дефектоскопии ЛЭП, что снижает аварийность и затраты на техническое обслуживание», — отметил Жаслан Мадиев.

В итоге, по его словам, комплексная цифровизация электроэнергетики и использование передовых технологий позволят повысить надежность энергоснабжения, снизить потери энергии и повысить качество услуг для потребителей.

Напомним — 27 августа 2026 года в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.