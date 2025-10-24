На PROFIT Education Day 2025 обсудят ИИ в образовании

Эксперты соберутся в Алматы, чтобы обсудить, как благодаря современным технологиям вывести казахстанскую систему образования на совершенно иной уровень.

21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day 2025, посвященная информационным технологиям в сегменте образования. Эта тема особенно актуальна виду недавних выступлений Президента, который отметил, что масштабная цифровая модернизация экономики предъявляет новые требования к развитию человеческого капитала, где особая роль отводится образованию.

Из года в год PROFIT Events собирает самую качественную аудиторию, крутые кейсы и лучших IT-спикеров, знающих все о цифровизации.

Сегодня в Казахстане активно идет развитие технологий, построение информационного общества, растет ИТ-составляющая бизнеса. Все это происходит на фоне нехватки эффективных кадров. В нынешних экономических условиях перед учебными заведениями стоит задача подготовки таких специалистов, которые обладают современными знаниями, а также навыками их применения.

Конференция PROFIT Education Day ориентирована на то, чтобы дать возможность представителям учебных заведений узнать о новых технологиях, способных облегчить учебный процесс и сделать его более эффективным. Современные технологии способны вывести систему образования на совершенно иной уровень. В ходе конференции у ее участников будет возможность взглянуть на международный опыт, узнать о тенденциях развития ИТ-индустрии, о новых образовательных программах и решениях. Кроме того, в рамках PROFIT Education Day можно будет обменяться практическим опытом с коллегами, запланировать пути сотрудничества с вендорами, подискутировать об инновационной модернизации сферы образования.

PROFIT Education Day ставит своей целью обсудить вопросы взаимодействия академической сферы и бизнеса, рассмотреть вопросы и проблемы подготовки эффективных и востребованных кадров и обсудить способы повышения эффективности образовательных учреждений с помощью современных технологий.

Главные темы конференции PROFIT Education Day 2025:

— Цифровые университеты, ИТ-инфраструктура вузов и цифровой образовательный процесс.

— EdTech. Новые технологии в образовании, технологические стартапы.

— Дистанционное образование.

— Применение искусственного интеллекта и машинного обучения в образовании.

— Расширенная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) в образовательном процессе.

Почему важно посетить PROFIT Education Day 2025?

— Точка притяжения: мы собираем профессиональное сообщество.

— Сок рынка: лучшие эксперты делятся своим опытом.

— Фокус на кейсы: практический опыт, лайфхаки, возможность пообщаться со спикерами.

— Максимальное погружение: день, наполненный инсайтами, и никакой «воды».

Регистрация уже открыта!

Когда: 21 ноября, 9:20

Где: г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

Организатор: PROFIT Events