Масштабная цифровая модернизация экономики предъявляет новые требования к развитию человеческого капитала, где особая роль отводится образованию.

Цифровые технологии стремительно меняют глобальный рынок труда. В мире увеличивается спрос на специалистов, владеющих навыками работы с искусственным интеллектом. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Казахстане необходимо реализовать ряд инициатив.

«По моему поручению запущена программа Al-Sana, призванная вовлечь до 100 тысяч студентов в высокотехнологичные проекты. Но формирование компетенций в области искусственного интеллекта должно начинаться значительно раньше — еще со школьной скамьи. В этой связи следует реализовать ряд инициатив. Прежде всего, для учащихся школ необходимо подготовить программу и учебные материалы по основам искусственного интеллекта. Необходимо также формирование у педагогов навыков владения технологией ИИ», — считает Президент.

Он поручил разработать на основе дистанционного обучения и искусственного интеллекта модель малокомплектной школы Qazaq Digital Mektebi. Такая платформа обеспечит школьникам из сел доступ к качественным учебным материалам.

«Следует масштабировать опыт столицы по строительству центров развития детей с привлечением частного капитала. Многие предприниматели выражают готовность оказать помощь именно в этом вопросе, акимам следует активнее вовлекать их в реализацию этих проектов», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

При этом, инновационную политику он поручил передать в ведение Министерства науки и высшего образования. Ведомство совместно с Академией наук должно активно заниматься координацией научных институтов и вузов. А университетам, делающим ставку на искусственный интеллект, нужно предоставлять больше возможностей.

«Важно привлекать из-за рубежа сильных специалистов, независимо от их национальности, способных внести вклад в развитие страны. Надо создавать условия, чтобы они оставались в Казахстане, поскольку нам очень нужны квалифицированные специалисты, прежде всего, настоящие мастера своего дела в технических профессиях. Говоря современными терминами, требуются „высококачественные человеческие ресурсы“, потому что образованные, ответственные граждане формируют основу национальной экономики и будущее Казахстана», — заявил Президент.

