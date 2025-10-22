На заседании правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на росте случаев телефонного и интернет-мошенничества.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев на брифинге в правительстве прокомментировал утечку персональных данных 16 млн казахстанцев, произошедшую в июне текущего года. По его словам, большая часть информации была украдена в 2022 году, передает Zakon.kz.

«В ходе проверки были выявлены отдельные признаки, как это могло произойти. В том числе рассматривается такая версия, что это могло уйти с легальных учетных записей. Я хочу сказать, что никто его не взламывал», — сказал Мусалиев.

Он уточнил, что есть версия, что информация была украдена человеком, имеющим официальный доступ к персональным данным.

«То есть, человек, имеющий официальный доступ туда, логин и пароль, или были переданы третьим лицам, или кем-то украдены, и таким образом вся база была выкачана. То есть, вот такая версия есть. И дальнейшие все материалы были переданы соответствующим органам. Тайна следствия есть, и поэтому информацию еще нам не доводили. Следствие еще идет», — отметил спикер.

На заседании правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на росте случаев телефонного и интернет-мошенничества, многие из которых совершаются с использованием иностранных номеров и устройств, не зарегистрированных в национальной системе.

«Министерствам искусственного интеллекта и внутренних дел нужно активизировать работу по пресечению этой незаконной деятельности. Необходимо ужесточить наказание за утечку персональных сведений граждан из баз данных помимо госорганов, также и финансовых организаций, мобильных операторов и частного бизнеса в целом», — подчеркнул Олжас Бектенов.

