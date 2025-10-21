Цифровой Казахстан: инновационные решения обеспечат рост во всех сферах экономики

В рамках реализации поручений Президента, озвученных в послании-2025, правительство ведет работу по внедрению технологий, формирующих основу для устойчивого развития экономики.

На сегодня отмечается устойчивый прогресс в цифровизации госуслуг, развитии IT-индустрии, искусственного интеллекта, обеспечении интернет-связью регионов и др.

Искусственный интеллект: от стратегии к внедрению

Правительством ведется масштабная работа по созданию основы для развития экосистемы искусственного интеллекта. В первую очередь внимание уделяется созданию соответствующей законодательной базы. На рассмотрении в Сенате находится законопроект «Об искусственном интеллекте», который заложит правовые основы безопасного и эффективного развития технологий.

Важным событием стало открытие в октябре Международного центра ИИ — Alem.AI, который призван стать фабрикой идей и инноваций. Здесь будут представлены различные международные компании. Alem.AI должен стать ключевой платформой для научных исследований, стартапов и международного сотрудничества в области ИИ. Деятельность Центра обеспечит расширение экспорта казахстанских решений в области цифровизации, что даст импульс технологическому и экономическому росту. В перспективе Казахстан должен превратиться в интеллектуальный хаб Центральной Азии.

Кроме того, в течение 5 лет планируется обучить 1 млн граждан основам искусственного интеллекта. Соответствующие образовательные программы уже внедрены в 20 вузах страны.

Национальный суперкомпьютер и платформа ИИ

В Казахстане в текущем году запущен Национальный суперкомпьютерный центр — Аlem.cloud. Его возможности доступны для госорганов, научных институтов, вузов, бизнеса и стартапов. Суперкомпьютер используется для тестирования прикладных ИИ-моделей, применяемых в государственных сервисах, включая задачи обучения больших языковых моделей, разработки ИИ-агентов, анализа данных, генерации контента и моделирования.

По поручению Главы государства образован Цифровой штаб под руководством премьер-министра. Утвержден Комплексный план интеграции информационных систем более чем по 200 компонентам, что позволит сократить трудозатраты, устранить дублирование и повысить эффективность работы госорганов.

Для защиты данных осуществляется переход всех госорганов на казахстанский мессенджер Aitu. Гражданам обеспечен бесплатный доступ к сервисам eGov, eOtinish, Aitu и др. даже при нулевом балансе мобильной связи.

Рост IT— сектора и поддержка стартапов

Объем оказанных IT-услуг отечественными компаниями вырос с 646 млрд тенге в 2021 году до 1,74 трлн тенге в 2024 году. Экспорт IT-услуг увеличился с $60,07 млн в 2021 году до $690,7 млн в 2024 году. За первое полугодие 2025 года этот показатель составил $515,5 млн.

На площадке Astana Hub продолжается реализация программ поддержки стартапов и IT-компаний. Сегодня экосистема Astana Hub объединяет 1832 компании, включая 465 с иностранным участием. Доход участников за первое полугодие 2025 года составил 368,3 млрд тенге.

Казахстан активно сотрудничает с такими технологическими гигантами как: InDrive, Netcracker, Playrix, Telegram и др.

Онлайн-формат госуслуг

Продолжается работа по переводу в электронный формат государственных услуг. На сегодня 90,4% госуслуг доступны онлайн, а из 1 448 услуг подавляющее большинство можно получить через интернет. 90,6% сервисов доступно со смартфона, что делает процесс максимально удобным для граждан. Введено 39 видов цифровых документов, полностью заменяющих бумажные аналоги.

Высокоскоростной интернет — в отдаленные села

Из 6 179 населенных пунктов РК связью обеспечено 119 городов и 4 906 сел, из которых 2 724 подключены по технологии 3G, а 2 182 — по 4G. Фиксированный доступ к интернету имеется в 1 902 селах (ADSL) и 2 654 селах (ВОЛС).

К концу 2027 года планируется подключить еще 3000 сел к высокоскоростному интернету. Дополнительно 504 удаленных населенных пункта планируется подключить к сети с использованием спутниковых технологий. Из них 176 уже обеспечено связью через KazSat, а до конца 2025 года еще 328 сел будет подключено через OneWeb.

В июне 2025 года подписано соглашение со Starlink, который с 13 августа официально начал предоставлять услуги в Казахстане. Сегодня спутниковый интернет Starlink работает более чем в 1,7 тыс. сельских школах.

В целом, в 2025–2027 годах более 3 тыс. сельских населенных пунктов будет подключено к высокоскоростному интернету.