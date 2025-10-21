Госорганам запретят выпускать мобильные приложения вне eGov и Aitu
Это должно сформировать удобную и безопасную цифровую среду для граждан.
Цифровой штаб под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова работает над оперативной и системной реализацией задач, поставленных Касым-Жомартом Токаевым в послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».
Одна из мер — запрет государственным органам и их подведомственным организациям разработки отдельных мобильных приложений и обеспечение их внедрения только на платформах eGov и Aitu. Это должно сформировать удобную и безопасную цифровую среду для граждан.
В целях формирования удобной и безопасной цифровой среды все государственные мобильные сервисы будут поэтапно объединены в экосистемы eGov и Aitu по принципу SuperApp. Интеграция устранит проблему разрозненности мобильных приложений, ускорит процессы и повысит качество оказания госуслуг населению.