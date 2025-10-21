В РК расширен перечень приоритетных IT-направлений

Цифровой штаб под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова работает над реализацией задач, поставленных Главой государства в послании-2025.

Цифровым штабом принят ряд решений, нацеленных на формирование единой цифровой экосистемы, развитие креативных индустрий, поддержку IT-стартапов и вузов.

Государственным органам даны следующие поручения:

— Министерствам финансов, национальной экономики, искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с местными исполнительными органами для укрепления Корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub» как регионального центра инноваций и предпринимательства до 10 ноября 2025 года расширить перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

— Государственным органам и их подведомственным организациям запретить разработку отдельных мобильных приложений и обеспечить их внедрение только на платформах eGov и Aitu.

— Утвердить правила распределения вычислительных ресурсов Национального суперкомпьютерного центра Alem.cloud с последующей разработкой соответствующего нормативного правового акта. Министерству науки и высшего образования — обеспечить поддержку вузов в рамках действующих механизмов.

Решением Цифрового штаба госорганам поручено добавить в перечень приоритетных видов деятельности технопарка IT-стартапов Astana Hub такие популярные направления, как мультимедиа, дизайн и издательство игр, внедрение, сопровождение и модификация программного обеспечения, услуги в сфере киберспорта. Кроме того, перечень пополнился оказанием услуг нерезидентам РК по аутсорсингу бизнес-процессов с использованием программного обеспечения, а также по обучению английскому языку. Расширение деятельности усилит позиции Astana Hub как центра притяжения глобального технологического сообщества.

Утверждение правил распределения вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Alem.cloud создаст четкий и прозрачный механизм доступа к высокопроизводительным мощностям для стартапов Astana Hub, научных организаций и университетов, госорганов и их подведомственных организаций, а также проектов частного сектора, включая иностранные компании.

Приоритетные направления предоставления мощностей Alem.cloud определяются с учетом задач национального развития искусственного интеллекта и включают такие сферы, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, водоснабжение, госуправление, нефтегазовую отрасль, горно-металлургический комплекс, энергетику, геологоразведку, транспорт и логистику, промышленность, строительство, робототехнику и др.