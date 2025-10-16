Смолякова: Курортам Казахстана нужен интернет, а не сувениры

Депутат мажилиса от партии Respublica Екатерина Смолякова считает, что плохой интернет в туристических регионах вредит имиджу и экономике страны.

Об этом она заявила на заседании нижней палаты парламента. По ее словам, туристы должны иметь возможность вызвать скорую помощь, службы ЧС или полицию, оплачивать услуги, а также публиковать контент в соцсетях, повышая привлекательность региона, передает Курсив.

«Необходимо обеспечить стабильную связь и рассмотреть использование спутниковых решений, включая Starlink, в 1123 селах по программе „Доступный интернет“», — сказала депутат, озвучивая запрос на имя премьер-министра РК Олжаса Бектенова.

Напомним — 22 мая в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.

Кроме того, по словам депутата, на Алаколе, Балхаше, Капшагае и Бухтарминском водохранилище не хватает питьевой воды. Централизованных систем в этих местах нет, поэтому бизнес строит скважины за свой счет, что крайне невыгодно.

«Их приравнивают к недропользователям и возлагают те же налоговые и административные обязанности, что и на крупные добывающие компании. Одни берут только питьевую воду, другие добывают нефть, но требования по налогообложению одинаковые. Это несправедливо и требует пересмотра действующих норм», — отметила Екатерина Смолякова.

Ранее Президент поручил создать единую цифровую платформу водных ресурсов. Водная сфера должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации.