Президент поручил создать единую цифровую платформу водных ресурсов

Водная сфера должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации.

Одним из главных факторов социальной стабильности, устойчивого развития экономики и обеспечения национальной безопасности является решение проблем в водной сфере. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев 8 сентября, выступая на расширенном заседании правительства.

За последние два года в Казахстане сформировали институциональную основу — принят Водный кодекс, создано отраслевое министерство. Однако на сегодня у профильных органов нет точных сведений о доступном объеме водных ресурсов в стране. Потери воды в некоторых каналах достигают 50-60%. Технологии учета безнадежно устарели, а точки водоразбора не оснащены современными приборами.

«Вода — это стратегический ресурс. Поэтому данная отрасль должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации. Следует создать единую цифровую платформу водных ресурсов, которая на основе искусственного интеллекта объединит данные о поверхностных и подземных водах. Запуск платформы позволит полноценно решить задачу гидрогеологического мониторинга. Эта работа должна сопровождаться формированием Национального водного баланса — важнейшего инструмента долгосрочного планирования водной политики. Без всего этого в отрасли невозможно будет наладить нормальный контроль и привлечь необходимые инвестиции, — заявил Президент. — Недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий. К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире».