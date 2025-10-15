Какие смартфоны стали лучше продаваться после запрета на серый импорт?

Резко увеличилось количество официально завозимой и оформляемой продукции.

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов озвучил динамику ввоза и продаж смартфонов после введения обязательной верификации. По его словам, на данный момент увеличились продажи китайских телефонов, а динамика роста продаж смартфонов от Apple и Samsung ожидается в октябре, передает Zakon.kz.

«У нас по компаниям и по моделям телефонов произошли сильные изменения, особенно по ряду китайских брендов — здесь резко увеличилось количество официально завозимой и официально оформляемой продукции. Этот анализ проводился до сентября. По премиум-сегменту, Apple и Samsung, резких скачков не было. Все ждали новых моделей. Сейчас мы ждем продаж в октябре. Думаю, оба этих бренда покажут динамику роста. А по другим брендам количество завозимых телефонов увеличилась в 1,5-4 раза. К примеру, продажа Xiaomi увеличилась в разы», — заявил Биржанов.