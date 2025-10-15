Вячеслав Ким стал обладателем 24% акций Kcell

По данным KASE, мажоритарным акционером Kcell является АО «Казахтелеком».

Владелец Alatau City Bank (ранее Jusan Bank) и совладелец Kaspi Вячеслав Ким приобрел у Галимжана Есенова KC Holding Ltd. Эта компания владеет 14,87% акций мобильного оператора Kcell. Смена владельца KC Holding Ltd. произошла 6 октября 2025 года. По данным KASE на 1 июля 2025 года, холдингу принадлежит 14,87%, или 29,7 млн простых акций Kcell, передает Курсив.

Кроме того, через Alatau City Bank Ким владеет дополнительно 9,08%, или около 18,2 млн простых акций оператора. Таким образом, теперь ему совокупно принадлежит 23,95% акций компании. На данный момент простые акции Kcell торгуются на KASE по 3,3 тыс. тенге за штуку. Таким образом, 23,95% доли оператора рынок оценивает в 165,67 млрд тенге (капитализация Ксell составляет почти 664 млрд тенге).

Напомним, Есенов стал владельцем 14,87% акций сотового оператора в июле 2023 года. Ранее ими владела зарегистрированная в Люксембурге Pioneer Technologies S.A.R.L. Эта компания, в свою очередь, приобрела пакет в конце сентября 2021-го на KASE у Казахтелекома. В июле 2025 года Ким завершил покупку бывшего Jusan Bank у Есенова. Состояние совладельца Kaspi.kz Forbes оценивает в $7,1 млрд — он занимает первое место в рейтинге богатейших казахстанцев.

По данным KASE, мажоритарным акционером Kcell является АО «Казахтелеком» — 51%, также 7,21% акций оператора принадлежат ЕНПФ, а 5,53% — «Жасыл Даму».