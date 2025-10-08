Электронные паспорта здоровья запустят в 2026 году

Ключевым элементом трансформации станет Единое хранилище медицинских данных, запуск которого запланирован на декабрь текущего года.

В Казахстане внедряют искусственный интеллект и создают электронные паспорта здоровья в рамках цифровой трансформации системы здравоохранения. О деталях проекта на заседании правительства рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Ключевым элементом трансформации станет Единое хранилище медицинских данных, запуск которого запланирован на декабрь текущего года. На его основе в 2026 году граждане получат полноценный доступ к своим электронным паспортам здоровья.

Технологии искусственного интеллекта уже сегодня применяются в отечественных клиниках для выявления инсультов, рака легких, молочной железы и пневмонии при анализе снимков КТ, МРТ и рентгенографии. В ряде медорганизаций начали работать ИИ-ассистенты, которые помогают врачам быстрее анализировать результаты обследований.

«Искусственный интеллект не заменяет врача, а усиливает его возможности, делая медицину более современной и доступной для всех граждан», — подчеркнула министр.

Цифровизация уже дает ощутимые результаты. Интеграция информационных систем позволила снизить нагрузку на медперсонал до 40%. Внедрение цифровой идентификации пациентов за 8 месяцев сократило перепотребление медуслуг на 6,7 млрд тенге, а запущенная Единая система оплаты повысила точность выявления дефектов в 4 раза.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении РК.