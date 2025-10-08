Правительство модернизирует систему медстрахования с применением ИИ

Минздраву поручено перезагрузить цифровую платформу, с внедрением удобных сервисов для граждан и медорганизаций.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопрос модернизации системы обязательного социального медицинского страхования. С докладами выступили министр здравоохранения Акмарал Альназарова и председатель Фонда социального медицинского страхования Айдын Женисович Кульсеитов.

«По поручению Главы государства ведется модернизация системы обязательного социального медицинского страхования. В этом направлении проводится системная работа, которая позволит повысить доступность и качество медицинской помощи. Наш приоритет — сделать систему здравоохранения прозрачной, справедливой и, главное, доступной для всех граждан», — подчеркнул премьер-министр.

В этих целях принят закон, направленный на совершенствование системы ОСМС, который создаст условия для долгосрочной финансовой устойчивости системы здравоохранения, а также позволит расширить перечень оказываемых услуг и повысить их качество. С 2026 года медицинское страхование будет дополнительно охватывать малообеспеченные слои населения за счет средств местных бюджетов, что обеспечит более равный доступ к медпомощи для всех граждан.

Реализация масштабных изменений требует четкой координации между центральными и местными органами. В связи с этим Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством труда и акиматами регионов обеспечить слаженную работу по внедрению нового механизма медицинского страхования.

«Надо принимать во внимание обеспокоенность граждан по вопросам доступности медицинской помощи, ее качества, наличия бесплатных препаратов. Некоторые нововведения населению не совсем понятны. Каждый казахстанец должен быть проинформирован о механизме получения медицинской помощи, о проводимой работе по ее улучшению», — отметил премьер-министр. При этом порядок предоставления и объемы медпомощи детям, пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям останутся неизменными.

Кроме того, продолжается развитие медицинской инфраструктуры. В этом году завершается строительство 655 объектов здравоохранения, что позволит охватить более 1 млн жителей сел первичной медико-санитарной помощью. В 2025 году на оказание медицинской помощи предусмотрено 3 трлн тенге из государственного бюджета. С учетом этого Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за эффективным использованием средств и качеством медуслуг, в том числе за счет внедрения цифровых инструментов и элементов искусственного интеллекта. Также необходимо пересмотреть стандарты организации медпомощи, упростить процедуры и сделать систему максимально удобной для пациентов.

Что касается Фонда социального медицинского страхования, Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости активизировать бизнес-процессы фонда, в том числе в части планирования, оплаты и закупа.

В целом отмечено, что трансформация системы здравоохранения требует скоординированных и неотложных действий, чтобы сделать медомощь доступной, устойчивой и отвечающей потребностям граждан.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр дал ряд поручений:

— Министерству здравоохранения совместно с Фондом социального медицинского страхования до конца текущего года завершить автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов фонда, в том числе перезагрузить цифровую платформу с внедрением удобных сервисов для граждан и медорганизаций.

— Министерству здравоохранения совместно с Министерством культуры и информации до 1 декабря текущего года необходимо подготовить и реализовать план информационно-разъяснительной работы по новым нормам медицинского страхования.

— Акиматам регионов и Министерству здравоохранения — принять действенные меры по повышению качества медпомощи и обеспечить выполнение обязательств по уплате взносов в систему страхования. Также акиматы должны быть максимально вовлечены в процесс реализации всех вводимых изменений на местах.

Контроль и координация закреплена за заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении РК.