«Цифровой шелковый путь» для контроля за движением грузов внедряют в Казахстане

Проект «Цифровой шелковый путь» направлен на визуализацию данных о передвижении грузов, что позволит выявлять загруженность дорог и постов, а также анализировать развитие дорожной инфраструктуры. В рамках проекта создадут единую цифровую карту логистики для отслеживания всех грузоперевозок.

«В рамках проекта будут оцифрованы и геопозиционированы на карте таможенные посты, АЗС, склады временного хранения, арки контроля и пункты взимания оплаты», — пояснил министр финансов Мади Такиев на заседании правительства.

Уже сегодня Комитет государственных доходов имеет доступ к видеокамерам и данным с контрольных арок и АЗС, что позволяет отслеживать движение транспорта. Новая система обеспечит дополнительный уровень контроля, помогая оперативно выявлять отклонения от заявленного маршрута и пресекать потенциальный лжетранзит.

