Министерство ИИ создаст отдельный ЦОД для Комитета госдоходов

По итогам рассмотрения мер по снижению теневой экономики Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным ведомствам.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели меры, принимаемые для снижения теневой экономики. О проводимой работе в этом направлении доложили министр финансов Мади Такиев и заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов.

«Главой государства поставлена задача снизить в текущем году долю теневой экономики в ВВП до 15%. Мы должны стремиться к постоянному снижению и этого показателя. Нам нужна „прозрачная“ экономика. Нужно активизировать работу всех госорганов и субъектов бизнеса в этом направлении. Она не должна сводиться только к переписке и отчетам. Требуются качественные и комплексные решения в экономической и налоговой устойчивости, цифровизация и упрощение ведения бизнеса», — отметил Олжас Бектенов.

Вместе с тем, в ряде отраслей цифровизация находится еще на недостаточном уровне. К примеру, в торговле, строительстве, сельском хозяйстве. Всем отраслевым министерствам поручено обеспечить полноценную цифровизацию.

В рамках цифровой трансформации экономики Комитет государственных доходов должен стать флагманом цифровизации среди государственных органов. Только системные шаги могут создать принципиально новую сервисную модель взаимоотношений государства и бизнеса, подчеркнул Олжас Бектенов.

Реализация цифровых инициатив требует соответствующих ресурсов. В этой связи Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития необходимо в следующем году создать отдельный Центр обработки данных Комитета государственных доходов.

Ряд цифровых проектов в Казахстане уже показал свою эффективность. Так, важную роль в борьбе с теневой экономикой играют безналичные платежи. В регионах реализуются пилотные проекты с использованием цифрового тенге при строительстве авто- и железных дорог, субсидировании приобретения крупнорогатого скота и сельскохозяйственной техники, возврате НДС.

«Для масштабирования проекта Министерству финансов совместно с Нацбанком необходимо обеспечить использование цифрового тенге в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов государственных холдингов. О результатах доложите мне до 1 февраля следующего года. Для внедрения автоматизированного мониторинга целевого использования займов и субсидий необходимо обеспечить интеграцию информсистем и усилить контроль», — поручил Олжас Бектенов.

Полнота и прозрачность таможенного администрирования оказывают значительное влияние на доходы республиканского бюджета. Министерствам финансов и торговли необходимо усилить мониторинг экспортных и импортных операций. Актуализация профилей рисков и создание условий для транзита грузоперевозок по принципу «зеленого коридора» должны исключить человеческий фактор.

Кроме того, необходимо внедрить искусственный интеллект при анализе данных досмотра грузов. Это позволит исключить коррупционные правонарушения и ускорить процессы прохождения границы. Министерству финансов совместно с Агентством по финмониторингу поручено усилить координацию работы по противодействию теневой экономики.

По итогам рассмотрения мер по снижению теневой экономики Премьер-министр дал ряд поручений профильным ведомствам:

— Министерствам национальной экономики и финансов — обеспечить разработку ежегодного расширенного аналитического доклада об эффективности мер по противодействию теневой экономики с выработкой конкретных предложений.

— Для прослеживаемости регистрации и перерегистрации юридических лиц министерствам юстиции, финансов, искусственного интеллекта совместно с Агентством финмониторинга поручено до 25 ноября т. г. завершить работу по внедрению автоматической системы управления рисками.

— Для повышения точности аналитики и качества администрирования усилить информационное взаимодействие между госорганами и финансовыми организациями. В этой связи министерствам финансов, искусственного интеллекта и другим госорганам обеспечить интеграцию данных с системой Smart Data Finance.

Координация и контроль — за заместителем премьер-министра — министром национальной экономики Сериком Жумангариным.