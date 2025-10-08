ИИ и цифровой тенге: Минфин внедряет новые инструменты для борьбы с теневой экономикой

Ведомство хочет получить доступ к информационным системам ЕНПФ, организаций финансового сектора, уполномоченных государственных органов, иных организаций, обладающих релевантными данными.

Министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства доложил о проводимой работе по исполнению поручений Главы государства по снижению теневой экономики. Он отметил, что по итогам 2024 г. уровень теневой экономики составил 16,7%, снизившись на 0,9 процентных пункта с 2023 г. Особенно заметные улучшения наблюдаются в таких отраслях, как внутренняя торговля, образование, сельское хозяйство.

«Вместе с тем, задачи остаются, и Министерством финансов ведется системная работа по их решению. В январе текущего года минфин определен основным госорганом по противодействию теневой экономике. В этой связи выработаны новые подходы, теперь координацию и политику осуществляет Министерство финансов», — отметил Мади Такиев.

Кроме того, одобрены механизмы оценки достижений KPI в планах развития госорганов; в положения большинства госорганов добавлена функция по противодействию теневой экономике в курируемой отрасли; для отраслей с наиболее высоким уровнем теневой экономики разработаны Дорожные карты.

В налоговом администрировании внедряются современные цифровые инструменты. Ключевым проектом является система Smart Data Finance, использующая инструменты искусственного интеллекта, где анализируются массивы данных граждан и бизнеса, выявляются схемы уклонения от уплаты налогов и формируется цифровой профиль налогоплательщика. В настоящее время к системе подключено 74 источника, до конца года планируется провести еще 30 интеграций с госорганами, банками второго уровня и организациями.

Министр подчеркнул, что все еще остаются актуальными схемы минимизации и уклонений от уплаты налогов в секторе малого и среднего бизнеса. К примеру, регистрация нескольких компании по одному и тому же юридическому адресу. Так, только по 3,5 тыс. адресам зарегистрировано порядка 20 тыс. компаний, у которых задолженность по налогам составляет 60,4 млрд тенге. Для установки их фактической деятельности проводятся налоговые обследования.

Также имеет место несоблюдение отдельными предпринимателями кассовой дисциплины. Это напрямую влияет на снижение сумм налогов, подлежащих поступлению в бюджет страны. По данным ведомства, в 2024 г. более 401,9 тыс. ККМ (контрольно-кассовых машин) или, 39% от общего количества зарегистрированных, не пробивали чеки. Более того, более 16,7 тыс. ККМ при наличии поступлений по POS-терминалам и QR-оплатам также не обеспечили выдачу чеков. Выявлено около 260 тыс. налогоплательщиков, которые на протяжении месяца ежедневно пробивали лишь один чек либо фиксировали одинаковую сумму выручки.

«Стоит отметить, что в текущем году ситуация изменилась и идет снижение нарушений. Из 400 тыс. касс в текущем году начали пробивать чеки 70 тыс. предпринимателей. Работа с ними продолжается. Внедрение вышеприведенных цифровых решений позволит оперативно выявлять и пресекать такие факты», — пояснил Мади Такиев.

В ходе заседания были представлены новые сервисы, применяемые в налоговом администрировании:

— Биометрическая идентификация в ИС ЭСФ предотвратила выписку фиктивных счетов-фактур на сумму более 33 млрд тенге.

— Автоматизированный контроль через проект Е-тамга позволяет проверять баланс НДС и пресекать серые схемы на ранних этапах. Уже обработано 250 млн ЭСФ и 500 млн платежей. Ожидаемый эффект — до 100 млрд тенге поступлений в бюджет в год.

— С 2024 года совместно с Нацбанком реализуется пилот «Цифровой НДС» — расчеты в цифровом тенге блокируют вывод денег в тень и обеспечивают прозрачность всей цепочки поставок.

Для улучшения работы в этом направлении Минфин предлагает масштабировать применение цифрового тенге на другие сферы, подверженных более высокому риску вывода денег в тень.

В качестве системных мер против теневого оборота подакцизных товаров были ужесточены требования к реализации маркированных товаров и инициировано введение ответственности за нарушение правил маркировки. Так, за 9 мес. 2025 г. изъято свыше 1 млн литров алкоголя, 6,6 млн пачек сигарет на сумму порядка 4 млрд тенге и 55,6 тыс. тонн нефтепродуктов. Проверками доначислено акцизов на более 7 млрд тенге. Пресечено 55 фактов ввоза наркотических веществ общим весом 152 кг.

Мади Такиев также подчеркнул, что во исполнение поручения Главы государства ключевым приоритетом станет создание центра компетенций в области искусственного интеллекта. Внедрение AI-технологий в инспекционно-досмотровых комплексах обеспечит выявление недостоверно задекларированных товаров и сведет к минимуму человеческий фактор в таможенном контроле. Через платформу Smart Cargo планируется получение предварительной информации по железнодорожным и авиаперевозкам с последующей передачей данных в ИС «KEDEN» для автоматического выпуска деклараций.

Также ведется интеграция ИС «KEDEN» с министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции, транспорта. Это позволит перейти на полностью безбумажный формат взаимодействия и сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизит коррупционные риски и, соответственно, теневые операции.

С начала года по более 1,5 тыс. административным материалам наложен штраф на сумму 5,9 млрд тенге. Пресечены факты вывоза незадекларированной валюты на общую сумму порядка 1 млрд тенге.

На сегодня перед Комитетом государственных доходов поставлена задача, обозначенная Главой государства в Послании — стать флагманом по цифровизации среди госорганов, при этом основным приоритетом является поддержка добросовестных налогоплательщиков.

«В этой связи прошу вас поддержать вопрос интеграции с информационными системами — Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), организаций финансового сектора, уполномоченных государственных органов, иных организаций, обладающих релевантными данными. Сведения из этих источников позволят выявлять злостных неплательщиков без давления на добросовестный бизнес», — отметил Мади Такиев.

Отмечается, что все Комитеты Министерства нацелены на системный мониторинг за целевым использованием бюджетных средств. Комитет внутреннего госаудита реализуют пирамидальный анализ движения бюджетных средств. Так, в агропромышленном комплексе выявлены факты нецелевого использования бюджетных кредитов и субсидий, выдача кредитов на закуп скота и оборудования без подтверждения сделок, нецелевое использование средств, размещение кредитов на депозитах.

В этой связи предлагается пересмотреть систему мер господдержки, с предоставлением ее исключительно за фактически произведенную продукцию.

В заключение Мади Такиев озвучил предложения по принятию мер для снижения доли теневой экономики в стране, в их числе:

— Усиление цифровизации и взаимного обмена информацией между отраслевыми министерствами.

— Развитие пунктов пропуска и сопутствующей инфраструктуры для перевозчиков.

— Расширение внедрения Цифрового тенге на сферу госзакупок и другие сектора экономики, подверженные риску вывода денег в тень.

