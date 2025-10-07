Биометрия и ИИН при пополнении карты через банкомат

Записи с видеокамер банкоматов будут храниться 180 дней.

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства 7 октября сообщил о ряде новшеств, которые планируется ввести при пополнении карт через банкоматы. Эти изменения должны помочь в борьбе с дропперами, учитывая, что до сих пор одним из актуальных вызовов остается использование банкоматов в схемах обналичивания.

«Несмотря на предпринимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций, без должной идентификации отправителя и получателя. Такие операции часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев. Для минимизации рисков агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений», - заявил Кайрат Бижанов.

Теперь при пополнении чужой банковской карты на сумму свыше 500 000 тенге станет обязательным ввод ИИН отправителя денег. Напомним – обычно при зачислении средств через банкомат требуется указание ИИН только получателя.

Помимо этого, рассматривается вопрос подтверждения таких операций через мобильное приложение или SMS, а в перспективе — и биометрическая идентификация. А с 1 января 2026 года банки обяжут хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней – это позволит устанавливать участников подозрительных операций.

Спикер заявил, что реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций.

