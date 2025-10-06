Следите за новостями

    PROFIT Infrastructure Day 2025 – уже на этой неделе!

    10 октября в Алматы и онлайн пройдет конференция, посвященная умной инфраструктуре в Казахстане — цифровизация от офиса до страны.

    6 октября 2025 14:30, Profit.kz
    PROFIT Infrastructure Day 2025 соберет экспертов по цифровизации, представителей госсектора и объектов инфраструктуры, строительных и управляющих компаний, чтобы обсудить интеллектуальное управление инфраструктурой на всех уровнях: от офисных пространств до городов и регионов.

    На PROFIT Infrastructure Day встречаются ИТ-эксперты, инженеры, урбанисты, CIO, девелоперы и представители госсектора, чтобы обсудить, как современные технологии могут трансформировать и улучшить среду вокруг нас. В фокусе — умные города, цифровые двойники зданий и территорий, дата-центры, IoT и SCADA-системы, контроль доступа и видеонаблюдение, автоматизация ЖКХ, устойчивые «зелёные» технологии, системы оповещения о природных катаклизмах.

    Эта тема особенно актуальна виду недавнего выступления Президента РК с посланием народу Казахстана, где он заявил о необходимости масштабировать концепцию «Умных городов» на все регионы РК. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, необходимо обеспечить прозрачность реализации инфраструктурных проектов, в первую очередь используя цифровые инструменты, что укрепит доверие граждан к действиям власти.

    Участники конференции обсудят умную инфраструктуру в самом широком смысле — от умных офисов и зданий до умных городов и территорий, включая такие инфраструктурные объекты, как вокзалы, аэропорты, метро, пассажирский транспорт, стадионы, музеи, железные дороги, междугородние трассы, уличное освещение, ЖКХ и т. п.

    Главные темы конференции PROFIT Infrastructure Day 2025:

    - Умные города и цифровые двойники, единые платформы управления
    - Цифровизация зданий
    - SCADA и IoT в инженерных системах
    - Кибербезопасность и устойчивость инфраструктуры, умная безопасность
    - Искусственный интеллект и аналитика в управлении
    - Умная мобильность

    На конференции выступят представители Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Центра поддержки цифрового правительства, центра ИИ Alem.ai и многие другие.

    Почему важно посетить PROFIT Industry & Energy Day 2025?

    - Точка притяжения: мы собираем профессиональное сообщество
    - Сок рынка: лучшие эксперты делятся своим опытом
    - Фокус на кейсы: практический опыт, лайфхаки, возможность пообщаться со спикерами
    - Максимальное погружение: день, наполненный инсайтами, и никакой «воды».

    PROFIT Infrastructure Day объединяет профессионалов, которые строят будущее! Регистрация открыта!

    Когда: 10 октября, 9:20
    Где: г. Алматы, ул. Желтоксан    , 181, InterContinental Almaty
    Организатор: PROFIT Events

