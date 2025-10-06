PROFIT Infrastructure Day 2025 – уже на этой неделе!

10 октября в Алматы и онлайн пройдет конференция, посвященная умной инфраструктуре в Казахстане — цифровизация от офиса до страны.

PROFIT Infrastructure Day 2025 соберет экспертов по цифровизации, представителей госсектора и объектов инфраструктуры, строительных и управляющих компаний, чтобы обсудить интеллектуальное управление инфраструктурой на всех уровнях: от офисных пространств до городов и регионов.

На PROFIT Infrastructure Day встречаются ИТ-эксперты, инженеры, урбанисты, CIO, девелоперы и представители госсектора, чтобы обсудить, как современные технологии могут трансформировать и улучшить среду вокруг нас. В фокусе — умные города, цифровые двойники зданий и территорий, дата-центры, IoT и SCADA-системы, контроль доступа и видеонаблюдение, автоматизация ЖКХ, устойчивые «зелёные» технологии, системы оповещения о природных катаклизмах.

Эта тема особенно актуальна виду недавнего выступления Президента РК с посланием народу Казахстана, где он заявил о необходимости масштабировать концепцию «Умных городов» на все регионы РК. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, необходимо обеспечить прозрачность реализации инфраструктурных проектов, в первую очередь используя цифровые инструменты, что укрепит доверие граждан к действиям власти.

Участники конференции обсудят умную инфраструктуру в самом широком смысле — от умных офисов и зданий до умных городов и территорий, включая такие инфраструктурные объекты, как вокзалы, аэропорты, метро, пассажирский транспорт, стадионы, музеи, железные дороги, междугородние трассы, уличное освещение, ЖКХ и т. п.

Главные темы конференции PROFIT Infrastructure Day 2025:

- Умные города и цифровые двойники, единые платформы управления

- Цифровизация зданий

- SCADA и IoT в инженерных системах

- Кибербезопасность и устойчивость инфраструктуры, умная безопасность

- Искусственный интеллект и аналитика в управлении

- Умная мобильность

На конференции выступят представители Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Центра поддержки цифрового правительства, центра ИИ Alem.ai и многие другие.

Почему важно посетить PROFIT Industry & Energy Day 2025?

- Точка притяжения: мы собираем профессиональное сообщество

- Сок рынка: лучшие эксперты делятся своим опытом

- Фокус на кейсы: практический опыт, лайфхаки, возможность пообщаться со спикерами

- Максимальное погружение: день, наполненный инсайтами, и никакой «воды».

PROFIT Infrastructure Day объединяет профессионалов, которые строят будущее! Регистрация открыта!

Когда: 10 октября, 9:20

Где: г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

Организатор: PROFIT Events