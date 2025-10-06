Телеком как платформа цифрового будущего: панельная сессия на Digital Bridge 2025

В этом году внимание было сосредоточено на том, как телекоммуникации формируют основу цифровой трансформации.

В рамках Международного форума Digital Bridge 2025 состоялась панельная сессия на тему «Телеком как платформа цифрового будущего». В последние годы стало традицией, что на форумах Digital Almaty и Digital Bridge проводится отдельная панельная сессия, где ведущие операторы связи обсуждают ключевые вопросы развития телекоммуникационной отрасли. Модератором встречи выступил директор по стратегическому взаимодействию GSMA Таир Исмаилов. В обсуждении приняли участие председатель Комитета телекоммуникаций МИИЦР РК Дамир Сейсембеков, генеральный директор ТОО «QazCode» (IT-компания в составе Beeline Казахстан) Алексей Шаравар, председатель правления АО «Кселл» Аскар Жамбакин и генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2/Altel) Александр Бабичев.

В этом году внимание было сосредоточено на том, как телекоммуникации формируют основу цифровой трансформации страны. Казахстан в последние годы заметно улучшил позиции в глобальных рейтингах скорости интернета и вышел в лидеры региона. Внедрение сетей пятого поколения позволило повысить качество связи, однако важной задачей остается расширение покрытия в регионах и подготовка к следующему этапу — 6G.

Особое место в обсуждении заняло сотрудничество с операторами низкоорбитальных спутниковых систем, которые могут обеспечить доступ к интернету в сельских и труднодоступных населенных пунктах. Участники также отметили стремительный рост потребления цифрового контента и сервисов, что требует постоянного развития инфраструктуры.

«Телекоммуникации являются основой цифрового будущего. Рост потребления интернета и цифровых сервисов требует от отрасли не только развития инфраструктуры, но и создания платформы для новых решений, востребованных обществом и бизнесом», — отметил председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков.

Отдельно рассматривался вопрос создания национальной инфраструктуры искусственного интеллекта. В стране уже действуют дата-центры и вычислительные мощности, а также готовится законодательная база для регулирования применения ИИ. Такой подход позволит сохранить баланс между защитой пользователей и стимулированием инноваций.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.