На перевод всех госфинансов в цифровой тенге потребуется 3-5 лет

Уже определены первые 100 проектов, в которых цифровые деньги будут применяться.

На перевод всех государственных финансов в цифровой тенге потребуется 3-5 лет, считает советник председателя Национального банка РК Бинур Жаленов. По его словам, в обороте находится около 300 млрд цифровых тенге. Он напомнил, что в послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение масштабировать применение цифрового тенге на все виды бюджетных и квазибюджетных расходов, передает Курсив.

«Большая часть из них — это государственные финансы. Уже есть первые успешные кейсы, и мы, я думаю, в течение 3-5 лет переведем все госфинансы в цифровые деньги. Сейчас мы с правительством структурировали первые 100 проектов, в которых цифровые деньги будут применяться. В двух словах — идея в том, что мы можем маркировать и программировать цифровые деньги таким образом, чтобы они шли по целевому назначению», — рассказал он в ходе Digital Bridge 2025.

Вместе с тем он отметил, что применение цифрового тенге не станет панацеей для эффективного управления госфинансами. Все будет работать, только если GovTech будет иметь правильные государственные базы данных, состоящие из достоверной информации.

«Есть строительство дорог и есть меню на это строительство дорог. Тебе нужен щебень, бетон, какие-то услуги и т. д. и т. п. И это меню должно браться из-за эталонных источников баз данных. Сколько стоит щебень, его референтное ценообразование, кто имеет право на поставку. Все это программируется в цифровой тенге, и транзакция просто не проходит в адрес, допустим, нерелевантного торговца или не по той сумме. Вот такая методология тестируется», — сообщил советник главы Нацбанка.

