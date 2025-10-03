2 октября на международном технологическом форуме Digital Bridge 2025 выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что каждая новая государственная услуга должна создаваться изначально в цифровом формате. А все нормативные акты, связанные с взаимодействием государства и граждан, до их утверждения необходимо проводить через обязательную цифровую экспертизу.

Кроме того, данные, которые однажды уже были предоставлены, не должны запрашиваться повторно. Это позволит избавить граждан и предпринимателей от избыточной бюрократии, укрепит их доверие к государственным институтам.

Президент подчеркнул, что для широкого внедрения искусственного интеллекта во все отрасли экономики нужно сосредоточиться на адаптации соответствующего законодательства. Также должны быть приняты конкретные механизмы защиты цифровой и интеллектуальной собственности страны.

«В конечном счете, цифровизация и широкое применение нейросетей должны стать новой философией государственного управления в Казахстане», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.