    Новые госуслуги должны создаваться сразу в цифровом формате — Токаев

    2 октября на международном технологическом форуме Digital Bridge 2025 выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    3 октября 2025 13:00, Profit.kz
    Он заявил, что каждая новая государственная услуга должна создаваться изначально в цифровом формате. А все нормативные акты, связанные с взаимодействием государства и граждан, до их утверждения необходимо проводить через обязательную цифровую экспертизу.

    Кроме того, данные, которые однажды уже были предоставлены, не должны запрашиваться повторно. Это позволит избавить граждан и предпринимателей от избыточной бюрократии, укрепит их доверие к государственным институтам.

    Президент подчеркнул, что для широкого внедрения искусственного интеллекта во все отрасли экономики нужно сосредоточиться на адаптации соответствующего законодательства. Также должны быть приняты конкретные механизмы защиты цифровой и интеллектуальной собственности страны.

    «В конечном счете, цифровизация и широкое применение нейросетей должны стать новой философией государственного управления в Казахстане», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

