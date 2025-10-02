Президент РК провел первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта

Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность мероприятия — без развития искусственного интеллекта невозможно выдержать глобальную конкуренцию.

По словам Главы государства, сегодня цифровые системы и искусственный интеллект стали важнейшим условием суверенитета страны и движущей силой экономического роста.

«Мы поставили перед собой амбициозную цель: в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Подробно об этом я говорил в своем Послании. В целом, в стране проделана большая работа в этой сфере. Сегодня более 92% государственных услуг доступно в онлайн-формате. В прошлом году доля безналичных платежей в стране превысила 85%. Только за первые шесть месяцев текущего года гражданам Казахстана было оказано 26 млн цифровых услуг, причем половина из них — через смартфоны. Это хорошие результаты. Вместе с тем следует отметить, что развитие ИИ идет очень быстрыми темпами, и это требует постоянного обновления наших подходов», — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев объявил, что заседание будет посвящено теме «Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы». Президент подчеркнул, что мы живем в эпоху глубоких преобразований, когда ИИ оказывает определяющее влияние на развитие экономики, систем государственного управления, науки, и прежде всего, образования.

«Использование этой технологии напрямую влияет на национальную конкурентоспособность и суверенитет. Искусственный интеллект станет движущей силой этой трансформации. В этой связи речь идет не о лидерстве в мире или в нашем регионе. Наша главная цель — превратить Казахстан в передовое, цивилизованное государство. Многие ведущие страны уже признали искусственный интеллект стратегическим ресурсом XXI века, направляя на его развитие значительные инвестиции. В Китае, например, действует государственный план „AI+“, который предусматривает комплексную интеграцию ИИ-технологий в экономику, науку и социальную сферу. А в США реализуется стратегия закрепления мирового лидерства в этой области. Эти факты подтверждают, что в мире формируется совершенно новая парадигма развития, в центре которой находится искусственный интеллект. Казахстан не должен отставать от этих тенденций. Именно поэтому мы создали Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое займется координацией и решением вопросов всестороннего внедрения ИИ-технологий», — сказал он.

Глава государства назвал важной задачей всестороннее развитие собственных технологий и подготовку высококвалифицированных IT-специалистов. Он заявил о необходимости сосредоточиться на повышении качества образования.

«Университеты должны подготовить новое поколение отечественных инженеров, исследователей и предпринимателей, способных создавать передовые технологии, соответствующие современным мировым потребностям. В начале этого года мы запустили программу AI-Sana, по которой уже более 440 тысяч студентов получили специальные сертификаты в области искусственного интеллекта. Подобные программы крайне полезны, так как именно на таких платформах лучшие проекты могут сформироваться в стартапы и получить доступ на международный рынок. Однако нельзя забывать, что глобальный спрос на специалистов в области искусственного интеллекта очень высокий и будет продолжать расти, опережая возможности системы образования по их подготовке. Поэтому каждый специалист в своей отрасли в дополнение к своей основной профессии должен освоить цифровые навыки и уметь применять возможности ИИ в своей деятельности», — подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что в настоящее время в стране отсутствует специализированное учебное заведение, ведущее подготовку специалистов в области ИИ, а само обучение сосредоточено лишь в отдельных университетах. В этом контексте он заявил о необходимости принятия конкретных решений.

«В мире давно существует подобная практика. Так, в ОАЭ создан Специализированный университет искусственного интеллекта. В Казахстане более 63 тысяч студентов обучается по IT-специальностям в 79 вузах. С прошлого года в учебные программы широко внедряется предмет „Искусственный интеллект“. Кроме того, в вузах функционируют научно-исследовательские центры ИИ. В прошлом году отечественные ученые разработали уникальную языковую модель казахского языка KazLLM. Все это, безусловно — очень важные проекты. Однако нам предстоит проделать еще большую работу», — сообщил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в первую очередь необходимо создать в стране специализированный исследовательский университет в области ИИ.

«Учебному заведению следует присвоить особый статус. В качестве партнеров к этой работе также важно привлекать лучшие мировые вузы. Поручаю Правительству до конца года подготовить конкретные предложения. Может возникнуть вопрос, зачем Казахстану нужен новый университет такого профиля. Главная цель — подготовка квалифицированных специалистов, внедряющих технологии искусственного интеллекта во все отрасли экономики. Исследовательский университет должен функционировать как центр науки, образования, инноваций и международных коммуникаций. Сегодня конкуренция на глобальном рынке знаний и технологий исключительно высока. Поэтому талантливая молодежь должна иметь возможность получать качественное образование мирового уровня не только за рубежом, но и в своей стране. От этого зависит будущее Казахстана», — сказал Президент.

Глава государства считает необходимым обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта в систему образования.

«Персонализированное обучение — это революционная возможность. Традиционная модель „одна программа для всех“ больше не отвечает требованиям времени. Каждый ученик уникален. Одни преуспевают в математике, но нуждаются в дополнительной поддержке при изучении языков; другие демонстрируют выдающиеся результаты в гуманитарных науках, но им нужно больше времени на физику. ИИ способен преодолеть этот барьер. Система знаний на основе ИИ позволяет разрабатывать индивидуальные программы обучения с учетом способностей каждого учащегося. Такой подход помогает раскрыть потенциал молодежи и повысить ее мотивацию к обучению. В этой сфере имеется успешный международный опыт. В США такие платформы, как DreamBox и Knewton, адаптируют курсы математики для каждого ученика, а в Южной Корее ИИ применяется при изучении языков. Для Казахстана особенно важно использовать такие подходы. Как полиэтническое государство мы должны обеспечивать равные условия для всех детей, независимо от их языкового, культурного или образовательного уровня», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним важным приоритетом Президент назвал создание цифровых профилей обучающихся.

«Они будут фиксировать академическую успеваемость, сильные стороны и достижения, помогая оптимизировать университетские программы и сократить время обучения. Более того, на основе цифрового профиля ИИ может построить систему профориентации. Учащимся следует предлагать траектории обучения, факультативные курсы и проекты, соответствующие их способностям и потенциалу. Это поможет заранее выявить будущих инженеров, исследователей, врачей, учителей и предпринимателей, что даст возможность каждому реализовать свой потенциал и найти достойное место в жизни. Поручаю Правительству создать национальную систему цифровых профилей учащихся, интегрированную с новым Университетом искусственного интеллекта», — заявил Глава государства.

Президент указал на важность применения искусственного интеллекта с целью автоматизации рутинных задач педагогов.

«Алгоритмы способны генерировать индивидуальные задания и подготовительные тесты, проверять ответы, ускоряя обратную связь с учащимися. Такое технологическое решение существенно облегчает работу учителей, позволяя им сосредоточиться на главном — наставничестве. Однако важно помнить: никакие технологии не заменят эмпатию и направляющую роль учителя. Человеческая связь между педагогом и учеником должна оставаться основой образования. Поэтому при внедрении ИИ в образовательный процесс Правительство должно руководствоваться принципом максимального освобождения от рутинной нагрузки, а также создавать условия для учителей», — добавил Глава государства.

Еще одной актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал расширение доступа к качественному образованию.

«Широкое применение ИИ создаст реальные условия для сокращения разрыва в уровне образования между центром и регионами, между городом и селом. Особенно это касается малокомплектных школ. Внедрение технологий искусственного интеллекта имеет большое значение и для комплексной поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Наша цель — сформировать по-настоящему инклюзивную образовательную среду. Это одно из базовых условий построения Справедливого Казахстана», — сказал он.

По мнению Главы государства, искусственный интеллект положительно влияет на развитие и распространение знаний. Он подчеркнул, что, несмотря на современные технологии, следует сохранять самобытность, культуру и ценности народа, а также учитывать преимущества и риски, которые несут в себе новые тенденции. По его словам, нарративы, чуждые нашему мировоззрению, не должны проникать в систему образования. В конечном счете искусственный интеллект должен служить интересам народа.

«Таким образом, передовые технологии не должны наносить никакого ущерба нашей духовности, историческому наследию и уникальной культуре. Содержание и качество образовательного контента должны быть корректными. Алгоритмы могут выдавать неточную или упрощенную информацию. Повторюсь, искусственный интеллект может использоваться в качестве вспомогательного средства в образовании. Однако именно человек, а не машина, должен нести ответственность за качество и содержание образования. Именно учитель должен оставаться главным гарантом достоверности знаний, обеспечивая соответствие материалов государственным стандартам, научным критериям и культурным ценностям. Поэтому правительство должно разработать национальную образовательную платформу, которая позволит создавать качественный контент, соответствующий государственным стандартам. Хотел бы подчеркнуть: мы должны использовать собственные разработки в области искусственного интеллекта», — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность учета рисков внедрения искусственного интеллекта в сферу образования.

«Прежде всего, речь идет об этической составляющей, недобросовестном использовании искусственного интеллекта. Полагаясь на ответы нейросетей, учащиеся могут потерять навыки здравого мышления, самостоятельного обучения и анализа. Искусственный интеллект должен усиливать образовательный процесс, а не подменять его фундаментальные основы. Поэтому правительству предстоит принять комплекс мер по обеспечению академической честности», — поручил Глава государства.

Далее Президент указал на необходимость учитывать неизбежную трансформацию рынка труда.

«Уже сегодня очевидно, что многие профессии будут постепенно вытесняться автоматизированными системами. Это приведет к высвобождению значительной доли рабочей силы и увеличению числа специалистов с устаревшими навыками. Это очень важная проблема. Если ее не решить, возрастут риски социальных последствий, таких как рост безработицы, снижение качества жизни и усиление неравенства. Тем не менее, ИИ может и способствовать решению проблемы. Технологии ИИ способны анализировать профессиональные компетенции работников, выявлять их сильные стороны и рекомендовать наиболее перспективные пути развития. Нужно действовать на опережение, создавая широкие возможности для переподготовки и повышения квалификации кадров. И здесь нет нужды тратить миллионы бюджетных средств на создание громоздких центров переобучения. Необходимо грамотно использовать потенциал искусственного интеллекта. Главная задача заключается в том, чтобы превратить риск потери рабочих мест в шанс для миллионов граждан. Иными словами, огромный потенциал искусственного интеллекта должен быть использован для создания новых рабочих мест, укрепления человеческого капитала и ускорения социально-экономического развития страны. Поручаю правительству запустить национальную онлайн-платформу на базе ИИ для переподготовки высвобождаемых работников к будущим профессиям», — сказал Президент.

В завершение своего выступления Глава государства подчеркнул, что национальные интересы должны быть главным ориентиром цифровой стратегии Казахстана.

«Речь идет не только об искусственном интеллекте. Речь идет о нашем суверенитете и судьбе будущих поколений. Правительство внимательно рассмотрит все прозвучавшие сегодня предложения. В заключение хотел бы отметить, что искусственный интеллект — это главная движущая сила цифровой экономики. Поэтому предлагаю посвятить следующее заседание Совета этой теме», — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На заседании Совета также выступили заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, государственный министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта Омар Аль-Олама, основатель Sinnovation Ventures и 01.ai Ли Кай Фу, генеральный директор Cambrian Futures Олаф Дж. Грот, ректор Калифорнийского университета в Сан-Диего Прадип Кхосла, лауреат премии Тьюринга Джон Хопкрофт, председатель исполнительного совета инициативы ООН «ИИ во благо» Эбтесам Аль-Мазруи, основатель Polynome Group Александр Ханин и генеральный директор Oxford Insights Ричард Стирлинг.