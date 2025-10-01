Казахстан представил «умные» станки и роботов на выставке «Иннопром» в Минске

В павильоне РК представили решения с использованием 3D принтера и искусственного интеллекта.

На казахстанском национальном стенде Международной выставки «Иннопром.Беларусь» представили решения компаний, внедряющих искусственный интеллект в производство. Среди экспонатов — роботизированные системы и «умные» устройства для безопасности производственных процессов. Эти проекты реализуются в рамках поручений Главы государства по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности, передает Sputnik.

Среди участников выставки в правительстве назвали «Казахстанскую агроинновационную корпорацию» по выпуску сельхозтехники и комплектующих. Оборудование компании работает не под ручным контролем, а по цифровой программе: инженеры создают 3D-модель детали, и «умный» станок с высокой точностью вытачивает ее из металла.

Такой подход позволяет выпускать сложные компоненты, ранее закупавшиеся за рубежом, и доводить уровень локализации до 86%. Цифровизация, отметили представители компании, охватывает не только производство, но и обслуживание. Новое оборудование интегрировано в глобальные сети техподдержки, что обеспечивает удаленную диагностику и настройку.

«Мы применяем искусственный интеллект и интегрируем его в повседневную работу, что помогает развиваться, обеспечивает четкость, качество и скорость. Мы обязаны покрывать спрос рынка: рынок требует продукцию надлежащего качества, и мы должны ее обеспечивать», — отметил директор корпорации Олег Балыбин.

Серийные образцы своих гаджетов в казахстанском павильоне представила Best Vision Technologies. Основу разработки составляет специальное устройство, которое крепится на обычную каску. Оно оснащено камерой, динамиком и микрофоном. Это позволяет руководителю в режиме реального времени видеть и слышать все, что происходит с сотрудником на рабочем месте, а также вести с ним двустороннюю связь. Устройство, уровень локализации производства которого достигает 63%, также оснащено GPS-модулем для отслеживания местоположения и работает как через Wi-Fi, так и через мобильную связь.

В компании рассказали, что завершают интегрировать «умную каску» искусственный интеллект. Используя техническое «зрение», ИИ анализирует видеопоток с камеры и автоматически выявляет нарушения техники безопасности. Система фиксирует, если сотрудник работает без каски, перчаток или спецодежды, и немедленно отправляет оповещение диспетчеру.