Олжас Бектенов на «ИННОПРОМ.Беларусь» принял участие в пленарной сессии о цифровых технологиях в промышленности

Премьер-министр РК посетил международную промышленную выставку в Минске.

В своем выступлении на пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» Олжас Бектенов отметил, что стратегическое видение Главы государства направлено на формирование инновационной и цифровой экономики.

«В контексте глобальных тенденций новые технологии влияют на рост конкурентоспособности отраслей и качество жизни наших граждан. Именно поэтому Президент Казахстана уделяет этому вопросу повышенное внимание. Мы активно создаем цифровую архитектуру, включающую центры обработки данных, надежные каналы связи, современные технопарки. В целях масштабного использования передовых технологий при правительстве действует Цифровой штаб», — подчеркнул премьер-министр.

Отраслью, где на сегодня цифровизация развивается наиболее активно, является обрабатывающая промышленность. За последний год число компаний, применяющих инновационные решения, выросло в 3,5 раза. Это меняет подход к производству, открывает возможности для кооперации и выводит предприятия на более высокий уровень эффективности.

В горно-металлургическом комплексе внедряются беспилотные технологии, системы подземной радиосвязи, диспетчеризация и роботизация рабочих процессов. Многими крупными предприятиями Казахстана уже полностью оцифрован производственный цикл — от дробления руды до выпуска концентрата с использованием 3D-моделей карьеров, дронов и промышленных роботов.

Аналогичную динамику демонстрируют и другие секторы. В нефтегазовой отрасли применяются цифровые решения на всех этапах — от добычи и переработки до поставки топлива конечному потребителю. Платформа OilTrack отслеживает движение нефтепродуктов на каждом этапе, «Цифровой контракт» автоматизирует недропользование, а «Цифровое распределение нефти и ГСМ» обеспечивает прозрачность и контроль в реальном времени.

В машиностроении созданы оперативные центры реагирования на нештатные ситуации, внедряются решения компьютерного зрения для контроля качества и цифровые двойники.

Для ускорения технологического прогресса Казахстан развивает инфраструктуру искусственного интеллекта. По инициативе Главы государства запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер, который позволит применять ИИ не только в государственном секторе, но и в научных исследованиях и развитии отечественных стартапов. Параллельно создаются отраслевые акселераторы ИИ-решений, демонстрационные площадки и пилотные зоны на предприятиях.

Наряду с разработкой технологий принимаются меры по подготовке среды для их дальнейшего масштабирования. Важным звеном инновационной экосистемы станет новый город в Алматинской области — Alatau City. Он будет центром деловой активности и инноваций, сочетающим технологический прогресс и комфортную среду для жизни.

Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала. В Год рабочих профессий акцент делается не только на повышении статуса человека труда, но и на совершенствовании навыков специалистов в соответствии с новыми технологиями на рынке.

В рамках взаимодействия бизнес-сообществ Казахстана и Беларуси реализуются кооперационные проекты, направленные на превращение ресурсов в конкурентные товары и технологии. Одним из примеров является проект в Казахстане по производству кабин для комбайнов в партнерстве с российскими и белорусскими компаниями.

Кроме того, за счет выстраивания цифровых платформ для обмена промышленными данными, упрощения трансграничных процессов и внедрения цифрового мониторинга цепочек поставок развивается устойчивая логистика и экспорт.

Премьер-министр подчеркнул, что создание промышленности будущего требует активного взаимодействия бизнеса и науки, новаторов и промышленников, партнерства с международными компаниями и поддержки правительств.

«Казахстан заинтересован в привлечении инвестиций и создает условия для развития промышленности и международного сотрудничества. Мы нацелены увеличить производительность труда и диверсифицировать структуру производств. Действующие в стране меры поддержки охватывают весь цикл: от доступа к сырью до продвижения готовой продукции на внешние рынки. Вместе с тем новые реалии требуют от нас быть конкурентоспособными, прежде всего в цифровом плане», — отметил Олжас Бектенов.

В ходе посещения выставки главы делегаций ознакомились с представленными изделиями, в том числе производимыми в Казахстане. Отечественный павильон включает продукцию 20 ведущих предприятий машиностроения, химической и строительной отраслей. Среди них — комбайны и тракторы с интегрированной системой точечного земледелия, кондиционирования и навигацией, аккумуляторы, железнодорожные комплектующие, стройматериалы и фосфорсодержащие удобрения. Также на экспозиции презентованы инновационные разработки казахстанских компаний и стартапы Назарбаев университета для цифровизации процессов, повышения безопасности на производстве и IT-решения в области медицины, образования, промышленности и др.

