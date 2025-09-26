Президент подписал указ о вопросах развития города Алатау

Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона.

26 сентября Главой государства подписан Указ о придании городу Алатау специального статуса.

Как ранее заявил Касым-Жомарт Токаев, Alatau City призван стать новым центром деловой активности и инноваций.

«Во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвестиций и технологий стали так называемые города опережающего развития. Нашим новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау. Для реализации этого общенационального по своей сути проекта выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети. В ходе моего недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта Alatau City. Следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы Alatau City. Затем, в течение не более полугода, следует принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель и другие важные аспекты. Подчеркну, особый правовой статус — не привилегия, а необходимая мера или инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге. Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона — от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни», — высказался Президент в ходе своего выступления с посланием народу Казахстана.

Постановлением создается Совет по развитию города Алатау, в который вошли: премьер-министр РК (председатель), заместитель премьер-министра (заместитель председателя), Вонг Хэн Файн (заместитель председателя, по согласованию), вице-министр национальной экономики РК (секретарь), министр финансов, председатель Нацбанка, аким Алматы, аким Алматинской области, управляющий МФЦА, Ким Вячеслав Константинович (по согласованию), Цхай Юрий Андреевич (по согласованию), Жамишев Болат Бидахметович (по согласованию), Доббс Гарри Уильям (по согласованию). Совет будет согласовывать и утверждать документы по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города.

До 1 ноября будут утверждены положения о совете, создано юридическое лица в форме государственного фонда «Alatau City Authority» (АСА) с высшим органом управления в лице совета. Город будет функционировать за счет средств государственного бюджета и частных источников.

До 31 декабря на рассмотрение мажилиса парламента должен быть внесен проект конституционного закона, направленного на определение правовых основ специального статуса города Алатау.

До 1 сентября 2026 года поручено проработать и внести предложения по дальнейшему совершенствованию специального правового режима в городе Алатау за счет распространения режима деятельности Международного финансового центра «Астана» и других мер, существенно повышающих институциональную эффективность правовой защиты инвестиций.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента, указ вводится в действие со дня подписания.