Кайрат с Реалом обвалили интернет в Казахстане

В Казнете случился «DDOS наоборот».

30 сентября в Алматы прошел исторический матч между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом». По заявлению акимата города, с 26 по 29 сентября в Южную столицу приехало более 5 тысяч иностранных гостей, а вместе с болельщиками из других регионов страны общее число гостей составило десятки тысяч человек. Эти данные были получены из информационной системы e-Qonaq.

К сожалению, интернет в Казахстане в этот ответственный день оставлял желать лучшего. С самого начала матча пользователи жаловались на проблемы с трансляцией, причем подвели и интернет-ресурсы, и онлайн-кинотеатры. Телеком-инфраструктура не выдержала такого ажиотажа.

Как пишет Олег Емельянов, президент Казахстанской Ассоциации операторов связи, проблема затронула интернет по всей стране.

«Мы привыкли к маркетинговым тарифам в сотни Мбит/с. Но в реальности в обычные дни среднее потребление одной квартиры вечером составляет всего 3-4 Мбит/с. Половина трафика идет через Google и FNA (читай Instagram), часть через ТОИТ и пиринги, оставшееся — через внешние каналы. Поэтому оператор резервирует на аплинке на абонента около 2 Мбит/с, и этого обычно хватает. Сегодня все было иначе. YouTube и Instagram отошли на второй план, а всем нужен был один футбол. Каналы, рассчитанные на „обычный вечер“, массово не выдержали», — отмечает эксперт.

Он добавил, что в такой ситуации решением проблемы обычно являются CDN. Они нужны, чтобы не тянуть один и тот же поток из-за границы. Но и они не спасли ситуацию.

«Локальный сервер получает одну копию, а дальше раздает ее тысячам абонентов. Сегодня эти сервера работали на 100% мощности, но запросов оказалось столько, что пошел трафик из-за рубежа (так работают CDN: если один сервер не выдерживает, ему помогают другие). По оценкам, зарубежного CDN-трафика было в 3-4 раза больше казахстанского. В итоге, похоже, „захлебнулись“ и внешние каналы. При этом наши внутренние „вещатели“ и онлайн-сервисы тоже не справились: ресурсов, которых хватало в штатном режиме, сегодня не хватило. Плюс ошибки в архитектуре и использование тех же перегруженных CDN. Некоторые операторы держат свои CDN только для своих абонентов. Для других операторов они не предоставляют ни пиринга, ни доступа. Локально это понятное бизнес-решение, но глобально это минус для всего рынка. Сегодня, похоже, такие сети тоже захлебнулись», — описал проблему Олег Емельянов.

По его словам, что реально помогало в сложившейся ситуации, так это точки обмена интернет-трафиком (ТОИТ). Как отмечал Вадим Вьюшков, заместитель директора Департамента информационных технологий АО «Государственная техническая служба», в своем выступлении на PROFIT Telecom Day 2024, ТОИТ строятся в Казахстане по региональному принципу — узлы расположены в 18 городах страны. Четыре самых крупных узла находятся в Астане (18 подключенных операторов), Алматы (14 операторов), Караганде и Павлодаре. При этом к ТОИТ подключено только 27 операторов, хотя всего их РК более 400.

«Нас очень спас наш замечательный ТОИТ, который выстрелил до 400 Гбит/с, обеспечив операторам дополнительную „широкую“ связанность. Сильно помогли операторы, которые отдавали свой CDN-трафик безвозмездно другим операторам (через ТОИТ и пиринги). Тут хочется отметить трех героев дня — TNS Plus, NLS Kazakhstan и Optinet. Причем две последние — это региональные компании. Им отдельное уважение. Я буду ходатайствовать, чтобы их наградили хотя бы благодарственными письмами от министерства. Итог: сегодня у нас случился „DDOS наоборот“ — нестандартное и не запланированное поведение пользователей. Виновных искать бессмысленно, потому что операторы не могут держать резервы „на всякий случай“, иначе интернет стоил бы совсем других денег. А под одно событие инфраструктуру не перестроишь. Это урок для всей отрасли», — подытожил эксперт.

